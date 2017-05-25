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مساحتها 250 ألف متر مربع

«أبوظبي للشراع» يفتتح مواقف القوارب في السلمية
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تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

افتتح نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مواقف خاصة للمحامل الشراعية، في منطقة السلمية بالعاصمة أبوظبي، وذلك في إطار سعي النادي لتخفيف تكدس القوارب في المناطق السكنية أمام بيوت ملاكها.

وتبلغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها بالتعاون مع بلدية أبوظبي 250 ألف متر مربع، وهي مساحة كبيرة للغاية، وقرر النادي تخصيص مساحات كبيرة لكل مالك، بحيث يتمكن من وضع محمله بشكل جيد لا يعرضه لأي ضرر.

كما فتح النادي الطريق أمام الملاك لبناء مظلات خاصة بالمحامل مع إمكانية مضاعفة المساحة لملاك أكثر من محمل شراعي.

وتعد خطوة تخصيص مواقف خاصة، واحدة من أهم الخطوات في الفترة الراهنة، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت تكدساً كبيراً في بعض مناطق سكان الملاك بسبب وجود المحامل أمام المنازل، خاصة المحامل الكبرى التي تأخذ حيزاً كبيراً من الشوارع المحيطة بالمنازل.

وحظي خبر تخصيص مواقف خاصة بردود فعل مميزة من جانب الملاك الذين أشادو بهذه الخطوة من جانب النادي، مؤكدين أن أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يثبت يوماً بعد الآخر أنه البيت الكبير لعشاق البحر وسباقاته، من خلال السعي الدائم نحو تسهيل كل الأمور المتعلقة بالمحامل الشراعية. ... المزيد
     
 

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