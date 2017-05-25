الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة لليد للمرة السادسة

رضا سليم (دبي)

توج فريق الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على فريق الشارقة بنتيجة 26-24، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بفارق هدف، 13-12.

حضر المباراة ومراسم التتويج الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد وخميس السويدي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق وعبدالعزيز الحصان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعامر علي مشرف الألعاب الجماعية بالأهلي، وأعضاء اتحاد اليد بجانب عدد من أعضاء الناديين طرفي النهائي، فيما كان ضيف النهائي، علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لليد.

جاءت المباراة دفاعية في بدايتها وفشل كلا الفريقين في تسجيل أية أهداف حتى الدقيقة الرابعة، عندما نجح طارق شاهين لاعب الشارقة من مجهود فردي في تسجيل أول أهداف المباراة، ويرد حسين زكي محترف الأهلي بالتعادل 1-1 في أول 5 دقائق، وينجح عبدالله درويش في وضع الفرسان في المقدمة 2-1، وتسير المواجهة بشكل متكافئ. ويتفوق الأهلي في أول 10 دقائق بالتقدم 4-2، و5-2، وهو ما دفع وليد عبدالكافي مدرب الشارقة لطلب أول وقت مستقطع في المباراة، بسبب حالة الارتباك في أداء اللاعبين، وبعدها يسجل سليم الهدوي في أول ظهور له في المباراة، ويحافظ الفرسان على تقدمهم حتى منتصف الشوط 8-6، وواصل تقدمه 9-7، ولم تتحرك النتيجة كثيراً في الدقيقة 20 حيث ظل الفارق هدفين للأهلي 10-8.

يعود الشارقة للمباراة من بعيد وينجح في تحقيق التعادل 11-11 في الدقيقة 25، ويتكرر التعادل 12-12، ويطلب خالد أحمد مدرب الأهلي أول وقت مستقطع لفريقه، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 13-12.