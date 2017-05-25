الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة لليد للمرة السادسة

رضا سليم (دبي)
توج فريق الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على فريق الشارقة بنتيجة 26-24، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بفارق هدف، 13-12.
حضر المباراة ومراسم التتويج الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد وخميس السويدي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق وعبدالعزيز الحصان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعامر علي مشرف الألعاب الجماعية بالأهلي، وأعضاء اتحاد اليد بجانب عدد من أعضاء الناديين طرفي النهائي، فيما كان ضيف النهائي، علي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لليد.
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يعود الشارقة للمباراة من بعيد وينجح في تحقيق التعادل 11-11 في الدقيقة 25، ويتكرر التعادل 12-12، ويطلب خالد أحمد مدرب الأهلي أول وقت مستقطع لفريقه، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 13-12.
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