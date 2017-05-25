الجابر: «أدنوك» تفخر برعاية «ألعاب أبوظبي 2019»

أبوظبي (وام)

يوفر المقر الرئيس لشركة «أدنوك» خدمات ومكاتب مخصصة لموظفي الأولمبياد الخاص كجزء من رعايتها لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، حيث سيتم العمل بشكل وثيق مع المسؤولين والجهات المنظمة لضمان نجاح الحدث، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة العليا المنظمة للدورة و«أدنوك» والاتحاد للطيران باعتبارهما الرعاة الرسميين لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي.

جاء توقيع مذكرات التفاهم، خلال مراسم التسليم النهائي لعلم دورة الألعاب العالمية الذي جرى أمس في مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من المستشار النمساوي كريستيان كيرن علم الأولمبياد الخاص بمناسبة استضافة أبوظبي ألعاب 2019.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجموعة أدنوك: نفخر بأن تكون أدنوك راعياً رسمياً لتسهم في دعم استضافة الأولمبياد الخاص في أبوظبي، حيث يتيح هذا الحدث للرياضيين من أصحاب الهمم الفرصة لإثبات قوة عزيمتهم وطموحهم وتفاؤلهم وشجاعتهم والتزامهم بالتميز على مستوى العالم، إن التفاني والالتزام والشغف الذي يجسده هؤلاء المتنافسون الأولمبيون، ينسجم تماما مع التزام «أدنوك» بتنمية المواهب الشابة وغرس ثقافة الأداء المتميز التي تركز على تحقيق النتائج وتجاوز التوقعات.

وأكد معاليه أن استضافة هذا الحدث الرياضي المهم في أبوظبي تؤكد النظرة الإنسانية لدولة الإمارات بفضل استمرار قيادتنا الرشيدة في السير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بأفراد المجتمع كافة، بمن فيهم أصحاب الهمم، من خلال تشجيعهم ودعمهم وتوفير المنصات التي تتيح لهم استغلال قدراتهم وطاقاتهم الإيجابية على النحو الأمثل.