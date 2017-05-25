«الزعيم» يتطلع لاستثمار الفرصة الأخيرة أمام الاستقلال

صلاح سليمان (العين)

أصبح فريق العين على بعد 72 ساعة فقط من تحديد مصيره فيما يتعلق بحصوله على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأندية الآسيوية الأبطال 2017، عندما يستضيف استقلال طهران الإيراني في لقاء الإياب الذي سيقام في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء الإثنين المقبل.

وكان «الزعيم» العيناوي قد خسر مواجهة الذهاب التي احتضنها ملعب استاد أزادي بالعاصمة طهران الاثنين الماضي، بهدف يتيم، جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، بعد أن قدم العين مستوى طيباً، وكانت كل الدلائل تشير إلى أن المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي.

وعلق الكثيرون على عدم صحة ركلة الجزاء، مؤكدين أن لمسة المدافع محمد أحمد للكرة لم تكن متعمدة. وهذه الخسارة تفرض على العين الحرص على عدم استقبال شباكه أي هدف في المباراة الأخيرة والتغلب على الفريق الضيف بفارق هدفين.

ولم ينتظر لاعبو العين طويلاً بعد عودة بعثتهم من طهران صباح الثلاثاء الماضي، إذ سرعان ما عادوا بعد مرور 24 ساعة واستأنفوا برنامجهم التحضيري للمباراة المصيرية والحاسمة.

وبدأ الفريق برنامجه الإعدادي مساء أمس الأول الأربعاء، حيث أجرى الحصة التدريبية الأولى على ملعب استاد خليفة بن زايد، وسيؤدي الليلة المران الثالث على التوالي وفي ساعة متأخرة، بما يتناسب مع موعد مواجهة استقلال طهران التي ستقام خلال شهر رمضان، قبل أن يتحول الفريق مساء الغد ويؤدي التدريب الرابع على استاد هزاع بن زايد، ويختتم برنامجه الإعدادي بعد غدٍ الأحد على استاد خليفة بن زايد، ليفسح المجال للفريق الضيف ليؤدي تدريبه الأخير في نفس اليوم على ملعب اللقاء.

ويأمل المسؤولون في شركة العين لكرة القدم والجهازان الفني والإداري ولاعبو الفريق أن تشهد مباراة الاستقلال حضوراً جماهيرياً مكثفاً لا يترك موقعاً لقدم على مدرجات ملعب المباراة، وذلك للوقوف خلف اللاعبين، ومساندتهم وتشجيعهم حتى يحققوا ما وعدوا به في التأهل إلى المرحلة القادمة، وبلوغ ربع النهائي القاري من استاد هزاع بن زايد.

ومن المنتظر أن يعود إلى تشكيلة فريق العين في مباراة الإياب مهاجمه السعودي ناصر الشمراني الذي غاب عن لقاء الذهاب بطهران لظروف خاصة، بينما سيغيب المدافع الواعد سعيد جمعة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة التي رفعها في وجهه الحكم الصيني مينج فو في المباراة الماضية.