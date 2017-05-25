عروض إماراتية لتوتي

روما (أ ف ب)

أعلن أسطورة نادي روما الإيطالي لاعب الوسط المهاجم فرانشيسكو توتي، أمس، أنه سيخوض بعد غدٍ مباراته الأخيرة مع فريق العاصمة في ختام الدوري الإيطالي، على أن يغادر الفريق لخوض تحدٍ جديد من دون تحديد وجهته.

ورجحت وسائل الإعلام الإيطالية أن ينتقل توتي إلى الولايات المتحدة، للالتحاق بفريق ميامي «في الدرجة الثانية» الذي يدربه مواطنه وصديقه أليساندرو نيستا، لاعب ميلان ولاتسيو روما سابقاً، كما تحدثت عن تلقيه عروضاً من فرق إماراتية.

ونشر توتي «40 سنة» عبر حسابه «تويتر» النص الآتي: روما - جنوة الأحد 28 مايو 2017 سأرتدي قميص روما للمرة الأخيرة.

وأضاف اللاعب الذي خاض أولى مبارياته في الدوري الإيطالي عام 1993 عن عمر 16 سنة، ولم يلعب إلا لفريق روما «من الصعب أن اختصر بكلمات ما تعنيه ألوان روما بالنسبة إلى، أشعر فقط أن حبي لكرة القدم لن يمحى، وهذا شغفي، كرة القدم متجذرة في أعماقي، ولا استطيع التوقف عن ممارستها، إنها بمثابة غذائي، واعتباراً من الاثنين، سأكون جاهزاً للرحيل عن روما، وأنا حاضر لخوض تحدٍ جديد».