  • الجمعة 29 شعبان 1438هـ - 26 مايو 2017م

عدلت النظرة المستقبلية للإمارة إلى «مستقرة»

«موديز»: آفاق النمو الاقتصادي لأبوظبي تعزز جدارتها الائتمانية
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تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس تعديل نظرتها المستقبلية لحكومة أبوظبي إلى درجة «مستقرة» وتأكيد التصنيف الائتماني للإمارة عند مستوى Aa2، مشيدة بالإجراءات التي قامت بها الإمارة للتعامل مع تحديات أسعار النفط.

وأرجعت الوكالة في تقرير صادر عنها أمس، قرارها بتعديل نظرتها المستقبلية لأبوظبي من سلبية إلى مستقرة، إلى ثلاثة عوامل رئيسة، تمثلت في الاستجابة الفاعلة والواسعة النطاق للسياسيات في التعامل مع بيئة أسعار النفط المنخفضة من خلال تسريع أجندة الإصلاح، وكذلك بفضل آفاق النمو الاقتصادي للإمارة المدعوم بنظام مصرفي صحي، فضلاً عن نجاحها في تخفيف مخاطر الالتزامات المحتملة.

وأشارت الوكالة في تقريرها الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى أن ضعف أسعار النفط وتأثيره على المالية الحكومية والاقتصاد أدى إلى تسارع كبير في الإصلاحات التي تضمنت احتواء الضغوط المالية ودعم استراتيجية التنويع، منوهة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالدعم وخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات، بالتزامن مع خفض النفقات الرأسمالية والتحويلات التي قادت إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 23% خلال عامين.

وأوضحت موديز أن أبوظبي نجحت كذلك في إحراز تقدم كبير في تنويع الإيرادات، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تُعد الأفضل استعداداً من بقية دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة الجديدة في عام 2018.

وأشارت موديز إلى أن حكومة أبوظبي اتخذت إجراءات فاعلة خلال دورة ارتفاع أسعار السلع لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص أي صدمات محتملة في أسعار النفط من خلال رعاية مشاريع البنية التحتية الضخمة وتعزيز بيئة الأعمال وتوزيع موارد الكيانات ذات الصلة بالحكومة للاستثمار في الداخل والخارج. ... المزيد
     
 

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