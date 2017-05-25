الشركات الأميركية المستفيد الأكبر من خطط ترامب الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

قال تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة «إي.دي.إس سيكيوريتيز» إن هناك خطوات إيجابية استجدت لإعادة إحياء خطة ترامب الاقتصادية بعد أن واجهت الكثير من التحديات والعقبات من قبل الكونغرس الأميركي وتداعيات قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن الموافقة على مقترح مشروع الميزانية الجديد الذي ستطرحه إدارة ترامب على الكونغرس مطلب رئيسي لانطلاق المرحلة العملية لمنظومة المشاريع التي ينوي الرئيس الأميركي تطبيقها.

وقال التقرير إن الشركات الأميركية هي المستفيد الأكبر من الجو الاقتصادي لمشاريع وخطط ترامب.و في حال تم تطبيقها ستكون الداعم الأكبر لها إضافة إلى أن ذلك يتطلب أيضاً دولاراً ضعيفاً من أجل دعم منظومة المشاريع الاقتصادية لترامب وهو ما أشار إليه الرئيس الأميركي الشهر الماضي.

وكانت الشركات قد ذكرت في تقارير سابقة منذ شهر فبراير الماضي أن برامج ترامب تحتاج إلى دولار ضعيف في حال تم تطبيقها والشركات الأميركية ستكون المستفيد الأكبر وأن مؤشر داو جونز الذي تجاوز مستويات 21 ألف نقطة، هو ترجمة واقعية لهذا التوجه.

واعتبر التقرير أن الجولة العالمية التي يقوم بها الرئيس الأميركي انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي بناها مع المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي والعقود التجارية الضخمة التي تم توقيعها والتي ستساهم في توفير ملايين الوظائف هي بمثابة خطوة عملية أساسية قد تدعم خطته الاقتصادية ولكن ستتضح الصورة بشكل أفضل عند عودته إلى الولايات المتحدة ليوضح مسار المرحلة القادمة وردة الفعل التي سيلقاها من الكونغرس ومجلس الشيوخ.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق المالية العالمية في انتظار توضيح جدي حول ما يجري بخصوص مشروع ترامب الاقتصادية حيث تعتبر المرحلة الحالية حساسة جداً كون المستثمرين على مفترق طرق والتقرير حول توجيه استثماراتهم في المرحلة المقبلة. وكذلك يجب على الفيدرالي تحديد سياسته النقدية التي تنتظرها الأسواق وحول إذا سيكون هناك توافق مع برامج ترامب الجديدة.