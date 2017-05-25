«تومسون بلاي» تستثمر 200 مليون درهم في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية الإماراتي

الشارقة (الاتحاد)

تعتزم مجموعة «تومسون» استثمار مبلغ 200 مليون درهم في افتتاح 15 منفذ تجزئة في أنحاء دولة الإمارات نهاية العام 2019. وجاء ذلك خلال افتتاح المجموعة أول متجر إلكترونيات متصل بشبكة الإنترنت، ويضم روبوتات تفاعلية على صعيد المنطقة في الشارقة. وقام جمعة عبيد الليم، مدير مكتب المجلس الوطني للإعلام في دبي بتدشين المتجر، وذلك بحضور المديرين المنتدبين في المجموعة «كي في توماس» و»في تي جون». ويمتد متجر الإلكترونيات الأكبر من نوعه لمجموعة «تومسون» على مساحة أكثر من 30 ألف قدم مربعة، موزعة على 3 طوابق، تضم منطقة مخصصة لتقنيات الواقع الافتراضي مع خدمة انترنت لاسلكي «واي فاي» مجانية، وأستوديو للتسجيل المباشر، مما يتيح للعملاء الغناء والبث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل المتجر. كما يحتوي المتجر على ركن مخصص لعروض الطهو الحية، بهدف توفير تجربة متقدمة تكنولوجياً للعملاء. ويوفر متجر «تومسون بلاي» مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية والمنزلية المبتكرة، والمعدات الموسيقية، والأجهزة، ومنتجات الإضاءة، وغيرها من أحدث المنتجات التكنولوجية المتوافرة في الأسواق.

وتعتبر مجموعة «تومسون» واحدة من أعرق مجموعات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، والتي تنشط في قطاعات تجارية متنوعة، من بينها الإلكترونيات، والتوريدات الإلكتروميكانيكية، والمعدات الموسيقية، والتعليم، والطباعة والنشر، وحلول شاشات العرض، ومعالجة الأطعمة، والأثاث والخدمات اللوجستية.