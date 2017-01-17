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بحث أجندة أعمال مجلس أبوظبي-اليابان الاقتصادي

«اقتصادية أبوظبي» تعزز التعاون مع «التجارة والصناعة اليابانية»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في مكتبه أمس مع هيروشيقي سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، الذي يزور الدولة حالياً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين خصوصاً في مجالات الصحة والطاقة والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية، وذلك في ضوء نتائج الدورات السابقة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي.

وبحضور خالد عمران العامري، سفير الدولة لدى اليابان، وكانجي فوجيكي، سفير اليابان لدى الدولة، تناول الاجتماع مناقشة تطورات ومستجدات علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين أبوظبي واليابان، وبحث السبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها إلى آفاق أوسع.

كما ركز الاجتماع على بحث آلية تفعيل وتطوير دور مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خصوصاً المشاريع الاستثمارية المتاحة في أبوظبي واليابان، مؤكداً في هذا السياق أهمية انعقاد الدورة المقبلة للمجلس هذا العام في إمارة أبوظبي لمواصلة مساعيه الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وأكد معالي علي ماجد المنصوري حرص حكومة إمارة أبوظبي على مواصلة مساعيها الرامية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع اليابان، والتي تعد أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في المنطقة، موضحاً أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين الصديقين للمساهمة في تعزيز هذه العلاقات من خلال بناء شراكات استراتيجية مبنية على المصالح المشتركة بما يحقق أهداف وطموحات قيادتي البلدين الصديقين.

وقال معاليه، «إننا في إمارة أبوظبي وبتوجيهات قيادتها الرشيدة مقبلون على مرحلة جديدة من بناء اقتصاد يستند إلى التكنولوجيا والمعرفة بما يحقق الاستدامة في مختلف القطاعات غير النفطية، ترجمةً لأهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تعد الركيزة الرئيسة نحو فتح آفاق أوسع من الاستثمارات النوعية التي تستهدف القطاعات الاستراتيجية المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار». ... المزيد
     
 

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