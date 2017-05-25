غرف الأطفال بألوان البهجة والمرح

خولة علي (دبي)

غرف الأطفال يتم تصميمها بطريقة تجعلها واحة تبوح بالخيال والإبداع، ليجد فيها الطفل عالمه الذي يحقق له المتعة والبهجة، فهي محطة قد تتغير من فترة إلى أخرى مع منذ نشأة الطفل وحتى نموه مع مرور السنين، لذا لابد أن تصمم بحيث تواكب هذا التغيير، لتكون بيئة مثالية حاضنة للطفل يستطيع أن يمارس نشاطه فيها بكل أمان وسلامة. ويجد الكثير من مصممي الديكور الداخلي أن عملية تصميم غرف الأطفال تتطلب دراسة متأملة في كافة العناصر المنتقاة حتى لا تكون بيئة طاردة للطفل.

تشير مصممة الديكور الداخلي أمينة حسن، قائلة: تعتبر غرف الأطفال من أصعب الفراغات التي كثيراً ما تواجهها الأمهات في عملية تصميم هذه الوحدة، فغرفة الأطفال لابد أن تصمم بطريقة مختلفة عن الغرف الأخرى، ولابد أن تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، والنظافة، والإضاءة الجيدة، بحيث تكون مبهجة وقت اللعب ومريحة وقت النوم.

وتشير أمينة إلى ضرورة انتقاء الموقع الملائم من حيث توفر إضاءة طبيعية في المكان من خلال النوافذ، بحيث تكون بعيدة نوعاً ما عن غرفة المعيشة أو مكان انبعاث الضجيج، فحصول الطفل على الهدوء والراحة أمر هام لنموه ونشأته.

الصوت والضوء