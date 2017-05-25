  • الجمعة 29 شعبان 1438هـ - 26 مايو 2017م

بيئة حاضنة لنموهم وإبداعهم

غرف الأطفال بألوان البهجة والمرح
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تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

خولة علي (دبي)

غرف الأطفال يتم تصميمها بطريقة تجعلها واحة تبوح بالخيال والإبداع، ليجد فيها الطفل عالمه الذي يحقق له المتعة والبهجة، فهي محطة قد تتغير من فترة إلى أخرى مع منذ نشأة الطفل وحتى نموه مع مرور السنين، لذا لابد أن تصمم بحيث تواكب هذا التغيير، لتكون بيئة مثالية حاضنة للطفل يستطيع أن يمارس نشاطه فيها بكل أمان وسلامة. ويجد الكثير من مصممي الديكور الداخلي أن عملية تصميم غرف الأطفال تتطلب دراسة متأملة في كافة العناصر المنتقاة حتى لا تكون بيئة طاردة للطفل.

تشير مصممة الديكور الداخلي أمينة حسن، قائلة: تعتبر غرف الأطفال من أصعب الفراغات التي كثيراً ما تواجهها الأمهات في عملية تصميم هذه الوحدة، فغرفة الأطفال لابد أن تصمم بطريقة مختلفة عن الغرف الأخرى، ولابد أن تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، والنظافة، والإضاءة الجيدة، بحيث تكون مبهجة وقت اللعب ومريحة وقت النوم.

وتشير أمينة إلى ضرورة انتقاء الموقع الملائم من حيث توفر إضاءة طبيعية في المكان من خلال النوافذ، بحيث تكون بعيدة نوعاً ما عن غرفة المعيشة أو مكان انبعاث الضجيج، فحصول الطفل على الهدوء والراحة أمر هام لنموه ونشأته.

الصوت والضوء

وتضيف قائلة: بما أن غرفة الطفل تجمع بين اللعب والنوم، فلابد أن تصمم بقدر يمكّن الطفل من ممارسة نشاطه في اللعب واللهو دون أن يشعر بالملل وحتى يخلد إلى النوم دون أن يشعر بالانزعاج. ولتوفير قدر من الهدوء والراحة في الغرفة يجب أن توضع ستارة سميكة بعض الشيء من القطن لتعمل على امتصاص الصوت وحجب الضوء، كما يجب أن تفرش الأرضية بسجادة من نوع خاص، لتقوم بدورها في التقليل من انبعاث الصوت في الفراغات، كما يمكن تنجيد الأثاث، أو الحوائط من خلال اختيار ورق جدران بطبقة من الإسفنج. كل هذه العناصر تساهم في الحد من الصوت، بقدر ما تحققه من السلامة والأمن للطفل أثناء تواجده في غرفته. ... المزيد
     
 

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