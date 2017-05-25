إيما واتسون تتبنى عادة الاسترخاء في الماء

أبوظبي (الاتحاد)

بصفتها ممثلة ناجحة ومحبة للأعمال الخيرية، يعتقد البعض أن إيما واتسون لديها جدول مزدحم للغاية. غير أنها امرأة ذكية تفهم أهمية العناية بنفسها، لأنها لا تستطيع أن تحقق النجاح إذا كنت لا تتمتع بالصحة والسعادة.

وفي مقابلة أجريت معها مؤخرا، كشفت إيما، وفق موقع «hello giggles»، عن العادة المفضلة لها للاهتمام بنفسها، وهي الاسترخاء في حوض الاستحمام يومياً.

ومهما يحدث، تحرص إيما عن الاستلقاء في حوض الاستحمام في وقت ما من اليوم، حتى أنها مقتنعة بأنه «إذا تمكنت من الاستحمام مرتين أو ثلاثة خلال اليوم، فإنه سيكون أمراً مذهلاً».

وأضافت أنها تحب استخدام الأملاح والزيوت والمستحضرات التي تعالج الجيوب الأنفية وتجعلها تستشعر نظافة جلدها، كما أنها مولعة بالمنتجات العضوية والطبيعية المرطبة. وربما تكون هذه العادة السبب وراء توهج بشرة إيما، التي تبدو مشرقة طوال الوقت.