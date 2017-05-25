3 سنوات عمر أصغر نجمة موضة بريطانية

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت كيرا، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، أصغر نجمات موقع «إنستغرام»، حيث تنشر والدتها تشيلسي ميس كل يوم صوراً لها بملابس باهظة التكلفة.

وتُلبس تشيلسي ابنتها الملابس المستوحاة من شانيل والسترات الجلدية غير التقليدية بما يتجاوز ألف جنيه إسترليني، وأصبح لدى الطفلة الآن جمهور من المعجبين بلغ عددهم ألفاً، بفضل صورها التي تنشرها لها أمها يومياً.

وبحسب موقع «DailyMail»، كانت تشيلسي نشرت أول صور لكيرا على شبكة الإنترنت عندما كانت رضيعة مع أسرتها وأصدقائها، وبعد ذلك طلبت شركة ملابس عبر الإنترنت أن تكون كيرا عارضة لبعض منتجاتها. ومنذ ذلك الحين، دخلت كيرا مسابقات لتكون عارضة عبر الشبكة العالمية لعلامات تجارية لعديد من شركات ملابس الأطفال.

وتقول تشيلسي إنها لم تكن تستطيع أن تجعل ابنتها تقف ثابتة لوقت طويل، وبدلاً من ذلك تلتقط لها صوراً أثناء اكتشافهما لندن معاً ثم تنشر الصور على «إنستغرام». إلا أن الطفلة سرعان ما اعتادت الأمر حتى أنها تجري وحدها عندما تجد حائطاً لتقف أمامه وتطلب التقاط صورتها.