أردوغان: إذا أرادت ألمانيا سحب قواتها فسنقول «مع السلامة»

إسطنبول (وكالات)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن تركيا لا تعتزم قطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لكنها تتوقع أن يقوم الاتحاد بدوره في المقابل. وقال أردوغان «ليس لدينا نية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدوره»، مؤكدا أن تركيا «تبذل قصارى جهدها» فيما يتعلق بتوفيق قوانينها مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان إنه إذا قررت ألمانيا سحب قواتها من قاعدة إنجيرليك الجوية فإن بلاده ستقول لها «مع السلامة».

وأضاف أن تركيا لم تتلق أي إشارة من برلين بشأن السحب المتحمل للقوات المتمركزة في القاعدة الجوية الواقعة جنوب تركيا.

وقال إن على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي التعاون الوثيق في الحرب على الإرهاب مشيرا إلى أن التبادل السريع للمعلومات أمر حاسم. وأضاف أن تركيا لا تسعى للدخول في شقاق مع الاتحاد ولكن على التكتل أن يفي بمسؤولياته.

إلى ذلك، صادرت السلطات التركية 879 شركة بأصول إجمالية قيمتها 40.3 مليار ليرة (11.32 مليار دولار) على مدى الأشهر الثمانية التي أعقبت الانقلاب الفاشل في يوليو من العام الماضي.

وذكر تقرير فصلي لصندوق التأمين على المدخرات والودائع في تركيا الذي يدير تلك الشركات إن حوالي 45 ألف شخص يعملون في الشركات التي جرى مصادرتها.

وأضاف أن 147 شركة إعلامية تم إغلاقها خلال الفترة نفسها.