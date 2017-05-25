«اينوك» تعزز عملياتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك» أن قطاع عمليات الاستكشاف والإنتاج في شركة «دراجون أويل» التابعة لها، يسهم في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، وذلك مع توسعة عمليات المجموعة عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة لتشمل عمليات الاستكشاف والإنتاج.

والتقى أعضاء مجلس إدارة «اينوك» برئاسة سعيد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، مؤخراً نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، لمناقشة نمو أعمال قطاع النفط والغاز، إذ تقوم شركة «دراجون أويل» بعمليات الاستكشاف والإنتاج لبحث نمو أعمالها في القطاع، كما التقى مجلس إدارة المجموعة، وهو أيضاً مجلس إدارة «دراجون أويل» رئيس مجلس إدارة شركة تركمانستان الوطنية للنفط، لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال سعيد الطاير: «وفرت «اينوك» أحد الأصول والموارد المهمة في مجال الاستكشاف والإنتاج لإمارة دبي باستحواذها على شركة «دراجون أويل» وما أعقبها من عملية الدمج، وهو ما يؤكد حرصنا والتزامنا تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، وفيما ترتكز إستراتيجيتنا بشكل فوري على نمو أعمالنا محلياً، فإن هدفنا على الأمد الطويل هو تنمية عملياتنا التشغيلية عالمياً من خلال توسيع نطاق عملنا وخبرتنا في مجال الاستكشاف والإنتاج».

وباتت «اينوك»، من خلال استحواذها على «دراجون أويل»، مجموعة متكاملة في مجال النفط والغاز، تلعب دوراً محورياً في مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة والتي تشمل التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع.

من جانبه، قال علي راشد الجروان، المدير التنفيذي لقطاع الاستكشاف والإنتاج في «اينوك» والرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»: «نستفيد من خبرة «اينوك» الطويلة في قطاعي النقل والتخزين، والتسويق والتوزيع من خلال مواردها وخبرتها وإمكاناتها لا سيما في الكفاءة التشغيلية».

يُذكر أن عمليات «دراجون أويل» التشغيلية تمتد في كل من تركمانستان والعراق والجزائر ومصر وأفغانستان وتونس.