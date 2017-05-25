«اينوك» تعزز عملياتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج

دبي (الاتحاد)
كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك» أن قطاع عمليات الاستكشاف والإنتاج في شركة «دراجون أويل» التابعة لها، يسهم في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات، وذلك مع توسعة عمليات المجموعة عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة لتشمل عمليات الاستكشاف والإنتاج.
والتقى أعضاء مجلس إدارة «اينوك» برئاسة سعيد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، مؤخراً نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، لمناقشة نمو أعمال قطاع النفط والغاز، إذ تقوم شركة «دراجون أويل» بعمليات الاستكشاف والإنتاج لبحث نمو أعمالها في القطاع، كما التقى مجلس إدارة المجموعة، وهو أيضاً مجلس إدارة «دراجون أويل» رئيس مجلس إدارة شركة تركمانستان الوطنية للنفط، لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين.
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وباتت «اينوك»، من خلال استحواذها على «دراجون أويل»، مجموعة متكاملة في مجال النفط والغاز، تلعب دوراً محورياً في مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة والتي تشمل التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع.
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يُذكر أن عمليات «دراجون أويل» التشغيلية تمتد في كل من تركمانستان والعراق والجزائر ومصر وأفغانستان وتونس.