الجوال يفقد 70 ألف اشتراك في الربع الأول

حاتم فاروق (أبوظبي)

فقدت خدمات الهاتف المتحرك لشركات الاتصالات المشغلة في الدولة نحو 70 ألف اشتراك خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل بنهاية مارس الماضي إلى 19.835 مليون اشتراك، مقابل 19.905 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر من العام 2016، بحسب الإحصائيات الصادرة أمس عن الهيئة العام لتنظيم الاتصالات.

وأظهرت الإحصائيات أن تراجع اشتراكات الربع الأول لخدمات الهاتف المتحرك أدت إلى انخفاض عدد الاشتراكات لكل 100 نسمة من 229.8 اشتراك لكل 100 نسمة في نهاية ديسمبر 2016 إلى 228.3 اشتراك لكل 100 نسمة بنهاية مارس الماضي.

وأكدت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن الهيئة، أن عدد اشتراكات الدفع المقدم في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 16.6 مليون اشتراك، في حين بلغت اشتراكات الفاتورة 3.2 مليون اشتراك بنهاية مارس الماضي.

وكشفت البيانات عن زيادة اشتراكات خدمات الإنترنت في الدولة خلال الربع الأول بنحو 11.612 ألف اشتراك، حيث ارتفعت من 1.297 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي إلى 1.309 مليون اشتراك بنهاية مارس الماضي، ليرتفع بذلك عدد الاشتراكات لكل 100 نسمة من 15 اشتراكاً إلى 15.1 اشتراك لكل 100 نسمة. واستمرت اشتراكات خدمات الإنترنت عبر الهاتف في التراجع لتصل إلى 290 اشتراكاً فقط، بينما بلغت اشتراكات النطاق العريض 1.308 مليون اشتراك بنهاية مارس الماضي. كما قفزت اشتراكات الهواتف الثابتة لتصل إلى 2.298 مليون اشتراك بنهاية مارس الماضي، مقابل 2.285 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر2016 بارتفاع قدره 12.58 ألف اشتراك، ليرتفع بذلك عدد الاشتراكات لكل 100 نسمة في الهواتف الثابتة إلى 26.5 اشتراك. ووفقاً للإحصائيات، وصل عدد اشتراكات خدمات قطاع الاتصالات في الدولة إلى 23.44 مليون اشتراك، مقابل 23.48 مليون اشتراك بنهاية عام 2016، بانخفاض قدره 45.61 ألف اشتراك.