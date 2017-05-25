«الاقتصاد»: 5% نمواً متوقعاً لتجارة الدولة في 2017

فهد الأميري (دبي)

أفاد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بأن نقاشات «أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017» والمقرر عقده في دبي خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، تركز على مجالات تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، والتي دخلت حيز النفاذ في فبراير الماضي، متوقعا زيادة نسبة التجارة الخارجية بدولة الإمارات 2 - 5% خلال 2017.

واستعرض الكيت خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بمقرها أمس، للإعلان عن التحضيرات الخاصة بتنظيم «أسبوع تنمية التجارة» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك أبرز القضايا الرئيسية التي ستتناولها الدورة المقبلة من أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017، والتي تمتد على مدار 3 أيام تحت عنوان «الإبحار في التجارة العالمية وسبل تنشيط معدلات النمو»، وتشمل لقاءات وجلسات حوارية وورش عمل إلى جانب معرض مصاحب للخدمات وأبرز التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالتجارة الدولية.

وقال الكيت إن النقاشات تركز على مجالات تطبيق اتفاقية تيسير التجارة، والتي دخلت حيز النفاذ في فبراير الماضي، وتعد الاتفاقية الأحدث من بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي من شأنها إحداث أثر واسع على حركة التجارة الدولية، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، ووضع معايير موحدة لها، وهو ما يوفر الوقت، ويقلل تكلفة وتعقيدات التبادل التجاري عبر الحدود.

وتابع أنه من المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 ممثل من جهات ودوائر حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن «أسبوع تنمية التجارة العالمي» نجح في تحقيق مكانة إقليمية ودولية متميزة باعتباره منصة لتلاقي مختلف الجهات المعنية بقطاع التجارة من القطاعين الحكومي والخاص للتباحث وتبادل المعلومات والآراء حول جوانب التعاون الفرص والتحديات المطروحة على الساحة التجارية الدولية، وطرح الحلول المناسبة لها. وقال إن الحدث يكتسب أهمية متزايدة في ظل ما تشهده التجارة الدولية من تباطؤ نتيجة للتحديات التي يمر بها الاقتصاد الدولي، فضلا عما تعانيه بعض الدول من أشكال من البيروقراطية والتي تؤثر على انسياب البضائع عند الحدود، وارتفاع التكلفة وغيرها من العوامل التي تؤثر على تيسير حركة التجارة الدولية، وهو ما يعزز من الحاجة لتعزيز قنوات التواصل فيما بين المعنيين بتطوير وتنمية التجارة العالمية وخلق حوار دولي مثمر وإيجابي في هذا الصدد.