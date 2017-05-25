الثنائي بيدج وبرين يؤسسان أكبر محرك بحث عالمي من مرآب صديقهما

إعداد: ريم البريكي

على غرار قصص البدايات، أسس كل من لاري بيدج، وسيرجي برين، شركة جوجل إنس في مرآب لأحد الأصدقاء المقربين لهما، في مينلو بارك، كاليفورنيا، ومنذ تأسيسها في 4 سبتمبر 1998، نمت الشركة إلى ما يقرب من 20000 موظف بدوام كامل في جميع أنحاء العالم، ومع تدفق مستمر من التطورات الجديدة في المنتجات، وتوسع الشركة في عمليات الاستحواذ، والشراكات العالمية، وسعت جوجل نطاقها إلى أبعد من بداياتها المتواضعة كمحرك بحث على شبكة الإنترنت.

وبدأ اهتمام لاري بيدج، بالتكنولوجيا عندما قدم له والده الراحل كارل بادج - الرائد في مجال علوم الكمبيوتر والذكاء الصناعي - جهاز كمبيوتر في سن السادسة.

وتخرج مع مرتبة الشرف من جامعة ميتشيجان مع درجة البكالوريوس في الهندسة والتركيز في هندسة الكمبيوتر. وحصل على مطالبته الجامعية للشهرة من خلال بناء طابعة نافثة للحبر من كتل ليجو.

وعملت الصفحة لبضع سنوات في صناعة التكنولوجيا قبل أن يقرر، في سن الـ24، متابعة دراسة الدكتوراه. في علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد. كان هناك، كطالب محتمل، والتقى سيرجي برين، الذي تم تعيينه ليظهر له في جميع أنحاء الحرم الجامعي. برين، من موسكو، وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات. حصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، مع مرتبة الشرف، من جامعة ميريلاند، حيث يدرس والده الرياضيات في ستانفورد، وكان يدرس طرق استخراج الأنماط والعلاقات من كميات كبيرة من البيانات.