حكومة رأس الخيمة تكشف النقاب عن مركز جديد للشركات الدولية

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت حكومة رأس الخيمة أمس، النقاب عن «مركز رأس الخيمة للشركات الدولية» كسلطة قانونية لتسجيل وتأسيس الشركات الدولية، في أعقاب اندماج مؤسسة «رأس الخيمة للشركات الدولية» مع شركة «رأس الخيمة أوفشور».

ويترأس مجلس إدارة «مركز رأس الخيمة للشركات الدولية»، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة «هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، الهيئة العالمية التي تتولى الإشراف وتنظيم وتوحيد الخدمات والمرافق والمناطق التابعة لـ «هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة» و«هيئة رأس الخيمة للاستثمار»، وتوفير الخدمات لعملائها.

وتم تعيين جو موينيهان رئيساً تنفيذياً لـ «مركز رأس الخيمة للشركات الدولية». ويتمتع موينيهان القادم من جزيرة جيرزي، حيث كان رئيساً لهيئة الخدمات المالية التابعة للحكومة، بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجال الخدمات المالية، حيث نجح، بالتعاون مع مسؤولي القطاع والجهات التنظيمية، في ترسيخ المكانة البارزة التي تتمتع بها الجزيرة وضمان المحافظة على دورها كمركز مالي دولي رائد.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي «لدينا خطط مدروسة وطموحة من أجل الوصول بالمركز إلى أرقى المراتب العالمية من خلال فريق عمل متميّز يضم أفضل الكفاءات والخبرات لتحقيق طموحاتنا وأهدافنا وتعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية عالمية رائدة. لقد أدى اندماج «رأس الخيمة للشركات الدولية» و«رأس الخيمة أوفشور»، إلى تشكيل قاعدة مميزة من العملاء الدوليين، الأمر الذي يدفعنا إلى تسريع عجلة نمو المركز كسلطة قانونية لتوفير خدمات تسجيل الشركات الدولية». وعقب الاندماج، أصبح عدد العملاء المسجّلين لدى «مركز رأس الخيمة للشركات الدولية» 27 ألف شركة من 100 دولة.