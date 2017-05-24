منتخبا الجودو للشباب والناشئين في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

قرر اتحاد المصارعة والجودو، مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في بطولة العالم للجودو، التي تقام في العاصمة الهندية نيودلهي من 7 إلى 15 يوليو المقبل، والاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية في مصر التي كان من المقرر المشاركة فيها لتزامنها مع بطولة العالم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن القرار جاء تلبية لدعوة وزارة التربية والتعليم للمشاركة في بطولة العالم، تأكيداً للتعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد والذي انعكس بشكل رائع خلال بطولة كأس رئيس الدولة للجودو التي اختتمت مؤخراً بصالة الاتحاد الرئيسية، والتي شهدت مشاركة فريق مخرجات الأولمبياد المدرسي.

وقال محمد بن ثعلوب: برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة العالم تم الفراغ منه، حيث تقرر أن يقام المعسكر الداخلي اعتباراً من الأول من يوليو المقبل حتى موعد السفر إلى نيودلهي، ويتم الإعلان عن البعثة المشاركة، على ضوء اختيار اللجنة الفنية للمنتخب المختار للمشاركة في البطولة، على ضوء الترشيحات التي تمت عقب البطولة الأخيرة في ختام موسم الجودو والتي أفرزت العديد من اللاعبين الموهيين.

وأضاف: تعقب المشاركة في بطولة العالم المقبلة الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام بهونج كونج والتي تنطلق في 23 يوليو، وتعقبها الجولة الثانية من البطولة نفسها، وتقام في مكاو 28 يوليو، كانت النسخة الماضية شهدت تألق الجودو الإماراتي الذي حقق إنجازاً آسيوياً غير مسبوق بحصوله على 4 ميداليات للمرة الأولى، منها 3 ميداليات فضية وواحدة برونزية، وهذه الحصيلة نتاج عمل سنوات ودليل نجاح خطط اتحاد المصارعة والجودو على مستوى المراحل السنية، خاصة أن المنافسة كانت بجانب منتخبات كبيرة وعريقة مثل كوريا والصين وهونج كونج وتايبيه وإندونيسيا والهند وماليزيا وطاجيكستان ومكاو، ونتطلع لنتائج إيجابية جديدة خلال البطولة المقبلة، بعد جهود كل الأندية والمراكز التي شكلت بدورها، إضافة حقيقية أسهمت في تقديم العديد من المواهب ومثلت ترجمة لخطط الاتحاد الذي يسير بخطى علمية أفرزت العديد من الطاقات الواعدة.

من جهة ثانية وجه محمد بن ثعلوب الدرعي بالإعداد الجيد للمشاركة في بطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية المفتوحة في نسختها الـ 21 التي تقام من 31 مايو الجاري إلى 14 يونيو، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بالتنسيق والتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث تقام منافسات الجودو خلال البطولة الرمضانية بقاعة المقطع يوم في الثاني من يونيو، للفئات من 14 سنة وحتى تحت 20 سنة للشباب والفتيات، ويحق لكل نادي المشاركة بلاعبين اثنين في كل وزن وفقاً للائحة البطولة، أما بطولة المصارعة فتقام في الثامن من يونيو بمشاركة 150 لاعباً، وسيكون آخر موعد للتسجيل في الثاني من يونيو، ورصدت جوائز نقدية للثلاثة الأوائل في كل وزن.