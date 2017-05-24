28 لاعبة في بطولة «بلدية دبي» لسباحة السيدات

دبي (الاتحاد)

نظمت بلدية دبي بطولتها السنوية للسباحة بمشاركة 28 لاعبة من موظفات إدارات وأقسام بلدية دبي، وذلك بمسبح نادي الوصل الرياضي، برعاية المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي.

وتصدرت اليازية محمود مسابقة 25 متراً وحلت منى محمد في المركز الثاني، وفي 50 متر حرة، فازت ميثاء بوفرين بالمركز الأول وحلت كاريشا تايجيت في المركز الثاني والثالثة ياسمين أحمد، وفي مسابقة 50 متر ظهر، حصدت المتسابقة سيبيلا ديمتلتز المركز الأول وحلت أميتا ترين، في الوصافة، وفي مسابقة 50 متر صدر فازت بالمركز الأول رنيم عبادي وجاءت ريسكا كاتيلا في المركز الثاني وفي مسابقة 4×25 حققت المركز الأول المتسابقة أميسيلتا شانزيش والثانية كابيلا ديمليز والثالثة سميا محمد.

شهد الختام مريم بن فهد رئيسة اللجنة النسائية ببلدية دبي ونسرين بن درويش منسقة النشاط الرياضي بالبلدية وعدد من المسؤولات في البلدية، وشملت منافسات البطولة على العديد من أنواع السباحة الحرة والصدر والظهر لمسافات 25 و50 متراً والتتابع 4×25 متراً.

تأتي البطولة في إطار تشكيل منتخب السباحة للسيدات في البلدية للمشاركة في بطولة الشيخة هند بن مكتوم المقبلة، خاصة أن فريق البلدية قد أكد حضوره المميز خلال النسخة الأخيرة من البطولة وحصدن لقب البطولة على المستوى الفردي والفرق.

وعقب ختام المنافسات قامت مريم بن فهد ونسرين بن درويش بتتويج الفائزات الثلاثة الأوائل في كل مسابقة بالكؤوس والميداليات الملونة والهدايا التذكارية، إلى جانب تكريم الحكمات من العنصر النسائي، وتقديم درع تذكاري من البلدية لإدارة الوصل مستضيف البطولة.

وأشادت مريم بن فهد رئيسة اللجنة النسائية ببلدية دبي بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة من خلال العروض الجيدة وسط أجواء تنافسية شريفة لتحقيق أفضل النتائج وحجز مقعد للمشاركات ضمن صفوف الفريق الذي سيمثل البلدية في بطولة الشيخة هند بنت مكتوم المقبلة.