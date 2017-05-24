28 لاعبة في بطولة «بلدية دبي» لسباحة السيدات

دبي (الاتحاد)
نظمت بلدية دبي بطولتها السنوية للسباحة بمشاركة 28 لاعبة من موظفات إدارات وأقسام بلدية دبي، وذلك بمسبح نادي الوصل الرياضي، برعاية المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي.
وتصدرت اليازية محمود مسابقة 25 متراً وحلت منى محمد في المركز الثاني، وفي 50 متر حرة، فازت ميثاء بوفرين بالمركز الأول وحلت كاريشا تايجيت في المركز الثاني والثالثة ياسمين أحمد، وفي مسابقة 50 متر ظهر، حصدت المتسابقة سيبيلا ديمتلتز المركز الأول وحلت أميتا ترين، في الوصافة، وفي مسابقة 50 متر صدر فازت بالمركز الأول رنيم عبادي وجاءت ريسكا كاتيلا في المركز الثاني وفي مسابقة 4×25 حققت المركز الأول المتسابقة أميسيلتا شانزيش والثانية كابيلا ديمليز والثالثة سميا محمد.
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تأتي البطولة في إطار تشكيل منتخب السباحة للسيدات في البلدية للمشاركة في بطولة الشيخة هند بن مكتوم المقبلة، خاصة أن فريق البلدية قد أكد حضوره المميز خلال النسخة الأخيرة من البطولة وحصدن لقب البطولة على المستوى الفردي والفرق.
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وأشادت مريم بن فهد رئيسة اللجنة النسائية ببلدية دبي بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة من خلال العروض الجيدة وسط أجواء تنافسية شريفة لتحقيق أفضل النتائج وحجز مقعد للمشاركات ضمن صفوف الفريق الذي سيمثل البلدية في بطولة الشيخة هند بنت مكتوم المقبلة.