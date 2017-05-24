كأس رئيس الدولة لليد بين الشارقة والأهلي

رضا سليم (دبي)

تشهد صالة الوصل في الخامسة من مساء اليوم، نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال في نسخته الـ40، بين فريقي الشارقة بطل الدوري وكأس الإمارات والأهلي، في آخر بطولات الموسم الحالي 2016-2017، ويسعى الملك الشرقاوي إلى الفوز لرفع رصيده إلى 7 بطولات ومعادلة الوصل المتصدر في عدد مرات الفوز، فيما يبحث الفرسان عن الفوز والعودة لمنصات التتويج، خاصة أنه فاز بالبطولة 5 مرات، ويسعى لتحقيق السداسية للمساواة مع الشارقة والشباب.

وتبحث أغلى الكؤوس عن بطل جديد، خاصة أن الجزيرة حامل اللقب خرج أمام الشباب في الدور ربع النهائي وأهدر فرصة الدفاع عن لقبه، إلا أن «فخر أبوظبي» بدأ الموسم بالفوز بكأس السوبر في نسختها الأولى، وفي حالة فوز الأهلي ستكون البطولات الأربع قد توزعت بين 3 فرق، أما في حالة فوز الملك سيكون أبناء الشارقة قد سيطروا على 3 بطولات، وستكون المواجهة بينهم وبين النصر وصيف الدوري في كأس السوبر في افتتاح الموسم الجديد.

كان الشارقة قد بدأ مشواره في البطولة، بالفوز على الوصل، في الدور ربع النهائي، ثم تخطى النصر وصيف الدوري في الدور نصف النهائي، فيما تخطى الأهلي فريق العين في الدور ربع النهائي، وتفوق على الشباب في نصف النهائي.

يدخل الشارقة المباراة بحثاً عن الثلاثية هذا الموسم، بعدما نجح في الفوز بكأس الإمارات، ثم البطولة الأهم والأكبر درع الدوري العائد بعد غياب 11 عاماً، وفي حالة فوز بالكأس ستكون البطولة الثامنة التي تدخل قلعة الملك هذا الموسم، خاصة أن هناك 7 بطولات قبل هذه البطولة منها سوبر الشباب ودوري وكأس الإمارات للناشئين وكأس ودوري الإمارات للأشبال، بالإضافة إلى بطولتي الرجال.