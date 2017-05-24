بطولة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات تتجه إلى إيطاليا

شمسة سيف (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الأول في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، عن رعاية مصرف أبوظبي الإسلامي للبطولة ليكون شريكاً استراتيجياً.

حضر المؤتمر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة العليا، وخميس محمد هارون الشامسي الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وربيع أحمد العوضي نائب رئيس اتحاد الرماية.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن لكل عمل بداية، ولقد جاءت بداية هذا الحدث العالمي قوية وكبيرة، وحققت نجاحات منقطعة النظير منذ انطلاقتها في العين وانتقالها إلى المحطة التالية في مصر، لأنها تحمل اسماً غالياً وأهدافاً سامية، ما يفرض على القائمين على البطولة مسؤوليات كبيرة، وخاصة أنها بصدد أن تطوف في المستقبل القريب القارات الخمس، حتى تحظى الراميات بفرصة كبيرة للمشاركة والمساهمة في هذا الحدث الكبير.

وقال: البطولة هي إحدى مكارم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وقد حظيت باهتمام دولي كبير من كل الهيئات العالمية وتم تصنيفها من أفضل المبادرات التي شهدها الاتحاد الدولي للرماية منذ قيامه، لذا نؤكد بأننا سنبذل الغالي والنفيس لتظل هذه البطولة نبراساً تهتدي به البطولات كل بالعالم.