المرحلة الـ16 لـ «طواف إيطاليا» فريق الإمارات يتقدم في التصنيف



تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2017 روما (الاتحاد) تقدم جان بولانك دراج فريق الإمارات إلى المركز الثالث عشر في التصنيف العام للسباق في المرحلة السادسة عشرة لطواف إيطاليا، وانتهت المرحلة من النسخة الـ100 من الطواف أمس، وفاز بها ميكيل لاندا (فريق سكاي)، بينما احتفظ توم دومولين (فريق صنويب) بصدارة التصنيف العام. كان الدراج الإسباني ميكيل لاندا مياندا (فريق سكاي) أول من تسلق ممر «باسو ديلو ستلفيو» على علو 2.758 متر ليفوز بجائزة سيما كوبي (جائزة لتسلق أعلى نقطة في طواف إيطاليا في أسرع وقت). وقال جان بولانك: المرحلة كانت صعبة للغاية، شعرت أن آخر جبل تسلقته يلا نهاية، لقد استنفدت كل قواي البدنية. وأضاف: بذل الفريق وكوستا ورافاسي جهداً كبيراً ونجحا في أن يكونا جزءاً من المجموعة التي انفصلت عن البيليتون (مجموعة الدراجين) المكونة من 25 دراجاً.