«الترياق» يواجه «أسياد» في «شاطئ الراحة»

محمد حسن (أبوظبي)

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه السابع لهذا الموسم، مساء اليوم، على مضماره العشبي، ويضم الحفل ستة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الرابع للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 490 ألف درهم، ويتصدر المشاركين في الشوط «ايه اف خداع» (المحيربي/‏‏هارا) و«فوستك كوساك» (العلوي/‏‏كوسجريف) ومن المنافسين «ايه اف مفاتن» (أورتيل/‏‏فريزو).

ويفتتح الحفل بشوط المبتدئة على مسافة 1400 متر (العجبان) بجوائز تبلغ 80 ألف درهم تتنافس فيه 14 جوادا لم يسبق لها الفوز من أبرزها «ايه اف متغطرس» (أورتيل/‏‏فريزو) الذي خاض ثلاثة سباقات كلها حل فيها ثانيا، وهناك «ايه اف البيرق» (أورتيل/‏‏دي سوزا) و«مشيرب» (ليمارتنيل/‏‏أفرانش) والمهرة «مرجانة الريف» (الحمادي/‏‏فرنش).

ويشهد الشوط الثاني الذي يحمل اسم شاطئ الراحة تنافسا بين 8 من الخيول لمسافة 1400 متر تكافؤ بقيادة «الترياق» (الحمادي/‏‏ هتشكوت) وكان ابن الفحل «بيبي دي كارير» قد فاز في آخر مشاركتين على مسافة 1400متر و1600 متر، وينافسه المهر «أسياد» (ليمارتنيل/‏‏أفرانش) الذي حقق فوز واحد من مشاركتين وهناك المتميز «ايه اف جاهد» (أورتيل/‏‏ فريزو) ابن الفحل «ايه اف البراق» ويدخل الشوط بانتصار في آخر مشاركة بنفس المضمار قبل شهر على مسافة 1600متر. وينافس على الصدارة «ايه اف ماهر» (أورتيل/‏‏دي سوزا) الذي حقق فوزين متتاليين في آخر مشاركتين، وتظل حظوظ الفرس «اكسترا هوب» (سيمار/‏‏مولن) قائمة في حسم الصراع لصالحها.

وفي ثالث أشواط الحفل تكافؤ 1400 متر كأس أبوظبي تتنافس 14 خيلا على جوائز تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، ومن أبرز الخيول في الشوط «ايه اف ساند» (النيادي/‏ ‏فرنش) ويدخل ابن (البراق) الصراع بنتائج مميزة حقق من خلالها انتصارين، وينافس «عارف» (الحضرمي/‏‏دي فريز) الجواد البالغ من العمر 5 سنوات بأربع مشاركات منها اثنين مركز أول واثنين مركز ثان. ومن الخيول القوية التي تمتلك فرصا كبيرة للفوز «محفوظ» (ليمارتنيل/‏‏أوشيه) والفرس «ايه اف مخيفة» (أورتيل/‏‏دي سوزا) والفرس «إي اس تانجو (أصيل/‏‏هتشكوت).

وخصص الشوط الرابع من الحفل على لقب الشامخة للخيول المهجنة الأصيلة مبتدئة على مسافة 1600 متر تشارك فيه مجموعة من الخيول في عمر 4 سنوات التي لم يسبق لها الفوز، ويدفع المدرب ساتيش سيمار بأربعة خيول مؤهلة للفوز منها»دواس«بقيادة دي فريز و«إمورتلايسد»بقيادة ريتشارد مولن و«كينغس شادو»بقيادة باتريك كوسجريف و«إيجلس ستير»بقيادة أنطونيو فريزو، ومن الخيول البارزة في الشوط والتي تسعى لاقتناص الفوز«مقاتل»(بن حرمش/‏‏دي سوزا) و«وندر أوف دبي»(الرايحي/‏‏المزروعي).

ويختتم الحفل بشوط تكافؤ على مسافة 2200 متر على لقب مدينة زايد وتشارك فيه 10 خيول بجوائز تبلغ قيمتها 85 ألف درهم، أبرزها«شيفان أو ايه» (العلوي/‏‏بيسلي) الفائز مرة وقد يستفيد من الوزن. وينافس»جاسر» (الحضرمي/‏‏فريزو) الفائز في أول مشاركة له بالإمارات، ولديه رصيد ست مشاركات خارج البلاد متضمنة ثلاثة انتصارات وأسوأ مراكزه فيها هو الثالث، وهناك «وعد» (دي راولا/‏‏دي فريز) ويدخل على خط التنافس«ملحن الألحان» (ليمارتنيل/‏‏أفرانش) في مسعاه للعودة للانتصارات بعد غياب لكنه ظل يقدم نتائج جيدة في آخر سباقات خاضها.