دراسة تؤكد إمكانية تكاثر الأنواع الحية في الفضاء

واشنطن (أ ف ب)
أظهرت تجربة علمية حديثة أعدها باحثون يابانيون على حيوانات منوية لفئران جمّدت وحفظت في محطة الفضاء الدولية تسعة أشهر، أن تكاثر الأنواع الحية ممكن في الفضاء.
ووفقا لهؤلاء الباحثين الذين نشرت خلاصات أعمالهم في مجلة الأكاديمية الأميركية للعلوم، يمكن لهذه التجربة أن تكون لها انعكاسات مهمة على مشاريع المستوطنات البشرية في الفضاء في المستقبل.
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وبقيت الحيوانات المنوية للفئران محفوظة 288 يوما في المحطة، ومجمّدة عند حرارة 95 درجة تحت الصفر، وذلك بين أغسطس 2013 ومايو 2014.
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وتشير هذه النتيجة إلى أن الضرر الذي أصاب الحمض النووي أُصلح في ما بعد عند التخصيب.
وتشكل هذه التجربة خبرا سارا للرواد الذين يقيمون لوقت طويل في محطة الفضاء الدولية ويريدون أن ينجبوا بعد عودتهم إلى الأرض، حسبما ذكرت تقديرات «ناسا».