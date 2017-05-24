مخاوف من مقتل 156 مهاجراً في المتوسط

روما، برلين (وكالات)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن نحو 156 مهاجراً فُقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط الأسبوع الماضي. وذكر المتحدث باسم المنظمة في روما فلافيو دي جياكومو على موقع «تويتر» أن فريق المنظمة أفاد، نقلاً علن شهادات مهاجرين وصلوا إلى تارانتو، بأن 156 شخصا فقدوا في البحر الجمعة. وأضاف أن أربعة نيجيريين نجوا، وإن كثيرا من النساء والأطفال من بين المفقودين.

وكان خفر السواحل الإيطالية أعلن إنقاذ 2121 شخصاً، وانتشال جثة واحدة الجمعة الماضية في الساعات المبكرة من صباح السبت. ووفقاً للمنظمة، فإن طريق وسط البحر المتوسط الواصل بين إيطاليا وليبيا يعد الأخطر حول العالم للمهاجرين عن طريق البحر، حيث لقي 1252 شخصاً حتفهم أو فُقدوا منذ الأول من يناير.

إلى ذلك، كشف تقرير لصحيفة«بيلد» الألمانية عن زيادة واضحة في عدد اللاجئين الراغبين في الوصول إلى أوروبا في الدول الواقعة جنوب البحر المتوسط وشرقه منذ بداية العام الجاري.

وجاء في وثيقة صادرة من الأجهزة الأمنية أن ما يصل إلى 6.6 مليون لاجئ (وفقا لما تم رصده في نهاية أبريل الماضي) ينتظرون في دول شمال أفريقيا والأردن وتركيا مواصلة السفر إلى أوروبا. (أي أن العدد زاد منذ يناير وحتى نهاية أبريل بنسبة 12 بالمئة تقريبا). وحسب معلومات الصحيفة نقلا عن دوائر أمنية، هناك 79 ألف لاجئ تقريبا على طريق البلقان، من بينهم 62500 شخص في اليونان وحدها، فيما بلغ إجمالي عددهم 78 ألف شخص في يناير الماضي.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود بشدة من إرسال الأشخاص الذين يتم التقاطهم من قوارب بالبحر المتوسط إلى ليبيا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة بألمانيا فلوريان فيستفال«إن الأحوال بالنسبة للباحثين عن حماية في معسكرات الاحتجاز الليبية تعد مهينة»، لافتاً إلى أن المحتجزين يعانون غالباً الجوع طوال أيام.