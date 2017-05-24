واشنطن: بيونج يانج بصدد حيازة صاروخ يحمل سلاحاً نووياً

عواصم (وكالات)

حذر مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية اللفتنانت جنرال فينسنت ستيوارت خلال جلسة لمجلس الشيوخ أمس، من أن كوريا الشمالية ماضية على طريق الحصول على صاروخ يحمل سلاحاً نووياً يمكنه ضرب الولايات المتحدة. وقال في شهادة «إذا تُرك النظام في مساره الحالي فسينجح في آخر الأمر في إطلاق صاروخ يحمل سلاحاً نووياً قادراً على تهديد الأراضي الأميركية». وأضاف «وفي حين من المستحيل تقريبا توقع متى سيحصل على هذه القدرة، فإن النظام الكوري الشمالي ماض على طريق ستكون فيه حيازة هذه القدرة حتمية».

إلى ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، أنه أطلق عيارات تحذيرية على جسم طائر وافد من كوريا الشمالية دخل في المجال الجوي للبلاد بعدما حلق فوق المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الدولتين. وقال في بيان: إنه لم يحدد بعد طبيعة هذا الجسم الذي تتم دراسته، فيما صرح مسؤول لـ»وكالة فرانس برس» أنه قد يكون طائرة من دون طيار. وأضاف البيان أن الجيش يتابع إخضاع كوريا الشمالية لمراقبة دقيقة ويبقى على مستوى عالٍ من اليقظة». وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن العسكريين أطلقوا تسعين رشقاً من الرشاشات الثقيلة باتجاه الجسم الطائر قبل أن يختفي عن شاشات الرادار.

وحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة كوريا الشمالية على عدم عمل أي شيء ينتهك مجددا قرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف: «في الوقت عينه نأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وألا تتأثر بكل حادث فردي، وأن تواصل تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية، وتثابر على إيجاد حل للقضية عبر الوسائل السلمية والحوار والتشاور».

وكان مجلس الأمن الدولي قد دان مساء أمس الأول بشدة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد، وأعرب في بيان عن قلقه البالغ إزاء السلوك المزعزع للاستقرار الذي تمارسه كوريا الشمالية إزاء تحديها الاستفزازي لمجلس الأمن، معتبراً تصرفاتها في هذا الشأن بمثابة انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب جملة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ببرنامجها النووي، ومتوعداً بتشديد العقوبات.