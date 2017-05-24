ترامب يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بتقديم تنازلات

عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله، القدس المحتلة)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى تقديم تنازلات من أجل السلام، واتخاذ القرارات الصعبة التي يترتب عليها الأمر.

وقال ترامب الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباحاً في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ثم ألقى خطاباً في متحف إسرائيل بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في الحكومة، وغادر لاحقاً إلى روما، حيث سيلتقي بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأربعاء «صنع السلام لن يكون سهلاً..

الجانبان سيواجهان قرارات صعبة، ولكن مع التصميم والتنازلات والاعتقاد بأن السلام ممكن، يستطيع الإسرائيليون والفلسطينيون التوصل إلى اتفاق».

وتعهد ترامب مرة أخرى بأنه ملتزم شخصياً بمساعدة الجانبين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة 70 عاماً.