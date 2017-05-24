22 قتيلاً و60 جريحاً بهجوم انتحاري في مانشستر

لندن (وكالات)

قتل 22 شخصاً بينهم أطفال، وأصيب 60 آخرون في هجوم انتحاري على قاعة احتفالات خلال حفل للمغنية الأميركية أريانا جراندي بمدينة مانشستر البريطانية، في حين أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي نفذه شاب يدعى سلمان العبيدي، واعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا مايو أن مانشستر وقعت «ضحية لهجوم إرهابي بلا رحمة». وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجوم، وأوضح في بيان منسوب له أن الهجوم تم تنفيذه عبر عنصر ينتمي له قام بوضع عبوات ناسفة في قاعة آرينا للحفلات.

وقال رئيس شرطة مانشستر إيان هوبكينز: إن منفذ الهجوم يدعى سلمان عبيدي 22 عاماً.

وأورد الإعلام البريطاني أن سلمان عبيدي بريطاني من أصل ليبي ولد في مانشستر، وأن والديه الليبيين لجآ إلى بريطانيا هرباً من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وقال مفوض الشرطة إيان هوبكينز في تصريح للصحفيين، «أؤكد أن الشخص الذي يشتبه بأنه ارتكب العمل الفظيع الليلة الفائتة تم التعرف إليه واسمه سلمان عبيدي». وأضاف: «أولويتنا تبقى معرفة ما إذا تصرف منفرداً أو ضمن شبكة». وبحسب غارديان قامت الشرطة أمس، بدهم منزل في هذا الحي، وأجرت عملية «تفجير مضبوطة» لدخوله. وفتش المحققون أيضاً منزل شقيق المشتبه به في جنوب مانشستر.