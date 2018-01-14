ليفربول و السيتي.. عنوان المتعة

محمد حامد (دبي)

تتجه الأنظار اليوم صوب الآنفيلد لمتابعة قمة المرحلة الـ 23 للبريميرليج بين ليفربول الساعي للاستمرار في دائرة «البيج فور»، ومان سيتي المتربع على القمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين بعد فوزه بـ 20 مواجهة، من بين 22 مباراة خاضها، وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف الهزيمة في أي مباراة بدوريات أوروبا الكبرى مع برشلونة، ويطمح لتجنب أي خسارة في طريقه للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي، ليعادل إنجاز أرسنال التاريخي.

ويسير قطار مان سيتي بالسرعة القصوى، باحثاً عن العبور ال 21 في حال تمكن من تجاوز ليفربول في معقله بالآنفيلد، وعلى الرغم من ذلك يخوض بيب جوارديولا بتواضع كبير، حيث أكد أن ليفربول في أفضل حالاته في الوقت الراهن، خاصة مع انضمام المدافع الهولندي فيرجل فان ديك، وهو المدافع الأفضل في البريميرليج، قياساً بتألقه اللافت مع ساوثهامتون وسعي كبار أوروبا للفوز بتوقيعه قبل أن يتمكن الليفر في الفوز بالصفقة.

ليفربول لم يعرف الهزيمة على أرضه وبين جماهيره أمام مان سيتي في آخر 14 مواجهة بينهما، كما أنه يسعى بقيادة مديره الفني يورجن كلوب للثأر من فريق جوارديولا الذي أسقطه بالخمسة في سبتمبر الماضي، وهي الهزيمة التي ألحقت ضرراً معنوياً بالغاً بالفريق الأحمر، كما أنها كان لها مفعول السحر في تعزيز ثقة الجميع ب «سيتي جوارديولا» الذي يقدم كرة قدم مختلفة لم يعرفها الدوري الإنجليزي من قبل.

وينتظر أن يعود محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول في قمة اليوم بعد تعافيه من الإصابة، وهو الخبر السعيد لجماهير الريدز بعد رحيل النجم البرازيلي كوتينيو، وتعليقاً على تألق صلاح اللافت منذ انتقاله لليفربول، قال جوارديولا: أحترم صلاح كثيراً، ولكن لا تضعوه في مقارنة مع ميسي، يمكنكم مقارنته بأي لاعب آخر.