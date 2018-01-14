علي معالي (العين)

قصص وأرقام كثيرة ظهرت مع إطلاق حكمنا الدولي عمار الجنيبي، صافرة نهاية مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي في نهائي السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وهناك 4 قصص رئيسية كتبها فوز الأهلي بمباراة السوبر..

الأولى تتعلق بالثلاثية المحلية، حيث توج الأهلي بلقب السوبر المحلي العاشر في تاريخه، لتكتمل الثلاثية التي بدأت بتحقيق لقب الدوري بعد أن وصل إلى 84 نقطة، متفوقاً على فريق مصر للمقاصة، صاحب المركز الثاني بـ74 نقطة، بالإضافة إلى التتويج بالكأس بعد التغلب على المصري 2/‏‏‏ 1 في المباراة النهائية، وجاء لقب أمس الأول لتتحقق الثلاثية الأولى للأهلي منذ عشر سنوات.

وتعود آخر ثلاثية للأهلي إلى عام 2007، حيث حقق وقتها الفوز بلقب الدوري بعد أن وصل إلى 73 نقطة في المركز الأول، متفوقاً على الزمالك صاحب المركز الثاني بـ68 نقطة، بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك أيضاً في المباراة النهائية بنتيجة 4/‏‏‏ 3 في مواجهة ماراثونية صُنّفت أنها من أفضل المباريات في تاريخ الكرة المصرية.

وختم الأهلي ثلاثية 2007 بالفوز على الإسماعيلي في كأس السوبر، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ثم حسم الأحمر المباراة لصالحه بركلات الجزاء.