السويدي بطل «أوبتيمست» مدارس الشراع

أبوظبي (الاتحاد)

توج راشد السويدي من مدرسة اللؤلؤة الابتدائية بطلاً لفئة الأوبتيمست لدوري مدارس الإبحار الشراعي الذي اختتم قبل يومين على كورنيش أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم.

وحلت في المركز الثاني إيمان المسمودي من مدرسة كرانلي، وجاء في المركز الثالث جوليوس كولا من فريق مدرسة كرانلي أيضاً، وحل في صدارة فئة البيكو إليكسندر راسيلي من المدرسة الكندية، وجاء ثانياً أحمد حامد من مدرسة حمدان بن زايد. واختتمت المنافسات بإقامة الجولة الرابعة والأخيرة بمشاركة 10 مثلها 80 طالباً، وشهدت الجولة الختامية فوز فيصل أبو القاسم من مدرسة اللؤلؤة الابتدائية بسباق فئة الأوبتيمست، فيما فاز بلقب آخر جولات لفئة البيكو أحمد حامد من مدرسة حمدان بن زايد.

وانطلقت الجولة الأولى يناير الماضي، وتتضمن كل جولة من الجولات الأربع فئات مختلفة منها الأوبتيمست وقوارب البيكو، ولم تقتصر المشاركة على البنين فقط، إذ شارك عدد كبير من الفتيات في المنافسات وقدمن مستويات مميزة.

وشهد اليوم الأخير من البطولة حضوراً لافتاً، خصوصاً من أولياء أمور الطلبة والطالبات المشاركات في المنافسات، ولاقى أداء المشاركين تشجيعاً كبيراً من الحضور.