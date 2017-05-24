3 بطولات ودورتان في أجندة الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أقر الاتحاد العربي للرياضة الجامعية توحيد الرأي في المحافل الرياضية الجامعية على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، واعتمد أجندة موسم 2017 ـ 2018، والذي تقام خلاله 3 بطولات ودورتان رياضيتان، وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في أبوظبي أمس الأول، برئاسة الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد.

وناقش الاجتماع تقرير رئيسة اللجنة النسوية، وثمن جهود اللجنة وأنشطتها التي اشتملت على عدة فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية في كل من فلسطين والجزائر والأردن ومصر والإمارات، سعياً لتشجيع الطالبات الجامعيات على ممارسة الرياضة والأنشطة اللا صفية التي تعتبر جزءاً مهماً في العملية التعليمية.

ووافق المكتب التنفيذي على إقامة بطولة الطائرة الشاطئية في سلطنة عمان أكتوبر المقبل، والدورة الثانية للطالبات للصالات في أبوظبي ديسمبر هذا العام، كما تمت الموافقة على طلب مصر تنظيم الدورة الأولمبية والتي تقام أغسطس 2018، وتشمل العديد من الألعاب الجماعية والفردية والجماعية، وكانت آخر دورة أقيمت في مصر أيضاً في 2010 بمشاركة 17 دولة وسبقتها الأردن في 2004 وشاركت فيها 8 دول، بجانب دورة الألعاب في المغرب مارس المقبل وبطولة التنس في السعودية أكتوبر.

ويعد الاجتماع الذي عقد في فندق الخالدية بالاس هو الخامس للاتحاد في دورته الجديدة، وحضره الدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد، والدكتور سالم العريمي نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عبد الله البقمي نائبي الرئيس، والدكتور عمر عبد العزيز الحاي الأمين العام للاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي الدكتورة سمر موسى من فلسطين رئيسة اللجنة النسوية بالاتحاد، وعبد العزيز تخبرت رئيس اللجنة الفنية، ونديم زين الدين رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور رامي السالم من الأردن، والدكتور محمد الكشو وحملاوي عبد الحليم.