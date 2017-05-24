الأهلي والشارقة إلى نهائي كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تأهل الأهلي والشارقة إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، والتي ستقام غداً بصالة نادي الوصل، بعد فوزهما على الشباب والنصر في نصف النهائي مساء أمس الأول بصالة نادي الوصل، حيث فاز الفرسان على الجوارح 28-27، فيما تفوق الملك على العميد 30-23.

أما عن تفاصيل مباراة الأهلي والشباب، فقد بدأ يوسف بلال المواجهة بتسجيل الهدف الأول بعد 25 ثانية، ورد كليم شاتي محترف الشباب وصاحب الحلول الفردية في صفوف الجوارح، ونجح الفرسان في التقدم 3-1، بعد هدفي حسين زكي ويوسف بلال حيث لعب الأهلي بطريقة 5-1، واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة «الفاست بريك»، ويعود زكي للتسديدات النارية، ويرفع النتيجة إلى 4-1 في أول 5 دقائق.

يعود كليم شاتي بفريقه من جديد، وينجح في تقليص الفارق إلى هدف 5-4 بعد مرور 10 دقائق، بعدما سجل هدفين متتاليين، لتتحول المباراة إلى مواجهة بين المحترفين شاتي وزكي، ليتكرر المشهد 6-5، ويتعادل شاتي للجوارح 6-6 في الدقيقة 12، وينجح سلطان عبيد في قيادة فريقه للتقدم 7-6، ويتسابق لاعبو الأهلي في إهدار الفرص، ويتعادل حسين زكي 7-7 في منتصف الشوط.

يقود الجوارح المباراة، بالتقدم بفارق هدفين 10-8، وتعود المواجهة من جديد لنقطة التعادل بعد هدفي أحمد ربيع وعبدالله درويش، وحسين زكي 11-11، وينتهي الشوط 14-13 لمصلحة الجوارح.