«الهيئة» تحتفل بالشركاء وتكرم المتميزين

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، احتفلت «الهيئة» أمس في مقرها في دبي، بتكريم 30 من الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات والمتعاونين مع «الهيئة»، والموظفين المتميزين 2016 - 2017.

ويأتي حفل التكريم السنوي للشركاء ترجمة لحرص «الهيئة» على تعزيز مبادئ التقدير والتكريم والتحفيز من أجل مضاعفة الجهد والعمل على الارتقاء بالأداء والتميز في التنفيذ، وتضمنت فقرات الحفل، تكريم الموظفين المتميزين في «الهيئة» ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية والمتعلقة بتنمية وتطوير الموارد المؤسسية وتحقيق الأداء المتميز كمعيار أساسي للنجاح، وتعزيز ثقافة الجودة والإبداع في «الهيئة»، وشملت الفئات المجالات الإشرافي، الإداري، التخصصي، الموظفين الجدد، إسعاد المتعاملين، الموظف الإيجابي، بجانب مجالات الابتكار ومبادرة الرياضة المجتمعية.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالمشاركين في الحفل مشيداً بدور مؤسسات المجتمع في دعم برامج وأنشطة الهيئة العامة لِرعايةِ الشباب والرياضة، وذكر أن العمل الشبابي والرياضي في الدولة وبدعم القيادة وجهود الشركاء يشهد إنجازات متواصلة تسهم في تحقيق التميز.

وقال معاليه: العمل الشبابي والرياضي في الدولة وبدعم القيادة، وبفضل جهود الشركاء يشهد إنجازات متواصلة، مؤكداً ثقته في استمرار التعاون المشترك بين «الهيئة» والشركاء، وأن يكون العمل المشترك بين الطرفين نموذجاً ناجحاً للعمل الوطني الهادف إلى تعزيز مسيرة الدولة وتأكيد مكانتها المرموقة.