رودولفو: الوصل لا يزال قريباً من الصدارة

دبي (الاتحاد)

اعترف الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل بأن العين استحق الفوز بالمباراة، لأنه كان الطرف الأفضل في مواجهة أمس الأول، وبالتالي فإن النتيجة عادلة، مشيراً إلى أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب، أو يظهر بالصورة المنتظرة، لذلك لم يوفق في الخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد رودولفو أن الوصل لا يزال قريباً من الصدارة، وأن سباق المنافسة على اللقب لا يزال طويلاً، حيث توجد عشر مباريات أخرى، يجب التعامل معها بشكل أفضل، والسعي لتصحيح الأخطاء وتقديم الأفضل، حتى يعود «الأصفر» إلى الصدارة، وشدد على أن الأمور لا تزال مفتوحة في المراكز المتقدمة، والحظوظ متساوية بين فرق المقدمة، مطالباً لاعبيه بالتركيز والعمل في هدوء، والاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة.

وعن مدى تأثر الوصل سلباً بتوقف دوري الخليج العربي، أوضح رودولفو أن النتيجة السلبية لا علاقة لها بالتوقف، لأن فريقه عمل بشكل جيد، ودخل بحظوظ وافرة للفوز ومواصلة مسيرته الإيجابية، إلا أن العديد من الأمور لم تمض بالشكل المطلوب، سواء في الشوط الأول أو الثاني، وبالتالي خسر الفريق ثلاث نقاط مهمة في السباق. وبشأن تفاصيل المباراة، قال مدرب الوصل إن فريقه لم يلعب بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول، ولم ينفذ التعليمات جيداً، والأمر نفسه تكرر في الشوط الثاني، حيث لم يلعب الوصل جيداً، رغم التفوق العددي، وحاول الفريق جاهداً التعديل، إلا أن الهدف الثاني جعل المباراة تصبح أكثر صعوبة، ثم زادت صعوبة بالهدف الثالث، الذي حسم الأمور، مشيراً إلى أن الهدف الوحيد الذي سجله الوصل لم يكن مؤثراً في النتيجة. وبخصوص المرحلة المقبلة، أوضح رودولفو أن فريقه عاد أمس للتدريبات والعمل، وعليه أن يركز أكثر دون مبالغة في ردة الفعل عن الخسارة، بهدف استعادة الهدوء والعودة من جديد للانتصارات.