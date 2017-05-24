وفد «الاتحادية للجمارك» يزور شركة «نيوكتك»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخراً مقر شركة نيوكتك الصينية التابعة لجامعة تسينغوا، المختصة في تصنيع منتجات فحص الأمان وتوفير الحلول الأمنية، للاطلاع على أحدث التقنيات في التصوير الإشعاعي وأجهزة الفحص والتفتيش الأمني.

وترأس الوفد محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، وضم الوفد في عضويته أحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، ومتعب محمد البناي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي بالهيئة.

وقال محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة، إن الزيارة تأتي في إطار خطة الهيئة لدعم المنافذ الجمركية في الدولة بأحدث الأجهزة وتقنيات الفحص الإشعاعي وتعزيز قدرات التفتيش، لمواجهة التحديات والمخاطر الجمركية المتزايدة وتمكينها من إدارة الحدود إدارة جمركية منسقة.

وأضاف أن الزيارة استهدفت الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الفحص الإشعاعي، واكتشاف المواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخطرة والتحليل السريع والفوري للبضائع، وتحديد ما يمكن تطبيقه واستقطابه في دولة الإمارات في ضوء الدراسات التي أعدتها الهيئة عن احتياجات المنافذ الجمركية في الدولة.

وأكد بوعصيبة أن استقطاب أحدث أجهزة التفتيش الجمركي يساهم أيضا في تعزيز أمن المجتمع وتيسير التجارة عبر إنجاز عمليات فحص البضائع والشحنات في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ورؤية الإمارات 2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية.

وقال مدير عام الهيئة، إن الزيارة تضمنت اجتماعات مع ويدونغ وانغ نائب رئيس شركة نيوكتك، ويوان يوزهونغ مدير عام الشركة لمنطقة شرق آسيا، وتناولت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة و«نيوكتك»، والاتفاق على تصنيع أجهزة تتوافق مع احتياجات العمل الجمركي.