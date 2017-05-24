«اللولو» تخفّض أسعار السلع وتطرح سلتين رمضانيتين

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت مجموعة «اللولو هايبرماركت» حملاتها الترويجية لعروض وتخفيضات على أسعار السلع الغذائية والأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بنسبة تصل إلى 32%.
وطرحت اللولو نوعين من السلال الرمضانية، تحتوي السلة على 12 أو20 صنفاً من مختلف السلع الرمضانية الأساسية بقيمة 85 درهماً و120 درهماً على التوالي.
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وشهد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إطلاق مبادرة السلال الرمضانية التي تشمل مختلف أصناف السلع الاستهلاكية الرمضانية في الوحدة مول في أبوظبي.
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بدوره، قال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو: «إننا نحرص دائماً على تخفيف العبء وتقديم الدعم لعملائنا من المتسوقين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، عندما يكون هناك اتجاه إلى رفع الأسعار من قبل الموردين.
لقد رصدنا ميزانية تقدر بقيمة 40 مليون درهم لدعم مختلف المنتجات والسلع من جميع الفئات. لقد بدأنا الأسبوع الماضي من خلال إطلاق حملة ترويجية لمدة 3 أيام في لولو هايبر ماركت في الخالدية مول، حيث تم تقديم خصم بنسبة 50% على جميع المنتجات».