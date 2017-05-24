«اللولو» تخفّض أسعار السلع وتطرح سلتين رمضانيتين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «اللولو هايبرماركت» حملاتها الترويجية لعروض وتخفيضات على أسعار السلع الغذائية والأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بنسبة تصل إلى 32%.

وطرحت اللولو نوعين من السلال الرمضانية، تحتوي السلة على 12 أو20 صنفاً من مختلف السلع الرمضانية الأساسية بقيمة 85 درهماً و120 درهماً على التوالي.

تتضمن هذه السلال مختلف أصناف السلع الرمضانية مثل زيت الطهي، والأرز، والعدس، والمياه، والتمر، والشوفان والسكر وغيرها الكثير، وتم تخفيض قيمتها 32%. وباعت اللولو في العام الماضي ما يقارب من 500 ألف سلة رمضانية، ويتوقع أن يتم بيع عدد أكبر هذا العام.

وشهد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إطلاق مبادرة السلال الرمضانية التي تشمل مختلف أصناف السلع الاستهلاكية الرمضانية في الوحدة مول في أبوظبي.

قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد «إن مجموعة «اللولو» من المنافذ الكبرى التي تشارك دائماً في المبادرات التي تعلن عنها الوزارة لخدمة المستهلكين، وتعتبر نموذجاً يحتذي به في دعم مبادراتنا المجتمعية. ستتوافر السلال الرمضانية المدعومة في جميع منافذ البيع التابعة للولو والمنتشرة في مختلف إمارات الدولة اعتباراً من اليوم». وأشاد بحرص مجموعة اللولو على زيادة المبلغ المخصص لدعم السلع الرمضانية لتصل إلى 40 مليون درهم هذا العام، مقارنة بـ 25 مليون درهم العام الماضي، وهو ما سيعود بالنفع على شريحة أكبر من المجتمع. كما قامت اللولو بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بتثبيت أسعار 140 سلعة خلال عام 2017.

بدوره، قال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو: «إننا نحرص دائماً على تخفيف العبء وتقديم الدعم لعملائنا من المتسوقين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، عندما يكون هناك اتجاه إلى رفع الأسعار من قبل الموردين.

لقد رصدنا ميزانية تقدر بقيمة 40 مليون درهم لدعم مختلف المنتجات والسلع من جميع الفئات. لقد بدأنا الأسبوع الماضي من خلال إطلاق حملة ترويجية لمدة 3 أيام في لولو هايبر ماركت في الخالدية مول، حيث تم تقديم خصم بنسبة 50% على جميع المنتجات».