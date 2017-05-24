أبوظبي تستضيف قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي في 23 أكتوبر المقبل قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية السنوية لعام 2017، والتي تستمر فعالياتها لمدة 4 أيام، وينظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وأعرب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، عن فخره باستضافة الإمارات القمة للمرة الثانية، كما أعرب عن أمله في أن تساعد أنشطتها، وتبادل الخبرات بين الوفود والخبراء، على تركيز الاهتمام على القضايا ذات الصلة المباشرة بالتمويل الإسلامي، في ظل مساعٍ لمواصلة تنمية هذا القطاع، وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي في المنطقة.

وقال: «إن القمة تقدم الدعم للمجتمع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر المداولات والمناقشات التي ستتم خلالها». وأفاد بأن المصرف المركزي انضم لمجلس الخدمات المالية الإسلامية منذ عام 2004، بوصفه عضواً كامل العضوية، وهو أحد أعضاء المجلس الأعلى لهذه الهيئة الدولية الواضعة للمعايير.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن هناك 14 مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء السلطات الإشرافية، من بينها مصارف إسلامية وشركات تكافل ووكالات تصنيف وشركات استثمار، ذات عضوية في مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

ومن جانبه، أعرب زاهد الرحمن خوخر، الأمين العام بالإنابة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، عن سعادته بانعقاد القمة في أبوظبي، كما أعرب عن تطلعه للعمل جنباً إلى جنب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بوصفه الجهة المستضيفة للقمة، والعمل مع أصحاب الاهتمام الرئيسيين في الإمارات على مدار الأشهر المقبلة.