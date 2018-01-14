أبوظبي (الاتحاد)

واصل بحارة وفريق نادي أبوظبي للشراع واليخوت مشاركته الناجحة، ضمن أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي للعام الثامن التي تقام في المدينة الرياضية بالمصنعة في سلطنة عمان وتختتم الأربعاء المقبل، وتبدأ فعاليات الأسبوع البحري بمجموعة من حلقات العمل التدريبي تستمر لمدة يومين، ثم تختتم بأربعة أيام من السباقات وتكريم الفائزين.

ويشارك فريق النادي للشراع الحديث بعدد كبير من البحارة والمتسابقين في الملتقى التدريبي، حيث يمثل فريق الأوبتمست محمد سعيد المنصوري وعبد العزيز الحمادي وفلاح المعمري والحارث العلي وعلي المرر، كما يشارك فريق الليزر بأحمد يونس الحمادي وعيسى سلطان المرزوقي وخميس إبراهيم الحمادي وسيف سعيد المنصوري وسلامة عدنان المنصوري وسعود أحمد المعينة وحمزة إسماعيل العلي، وتجمع البطولة قرابة 172 بحاراً من أكثر من 25 دولة آسيوية وأفريقية ودول أوروبا.

ويترأس وفد الفريق المشاركة خولة الحمادي، بالإضافة لحضور المدربين هادي الزنايدي وإيمان أنيسة صحراوي.ويسعى بحارة الإمارات إلى الاستفادة من هذا الأسبوع لتحقيق الفائدة القصوى في صقل مهاراتهم والاستفادة من خبرات أقرانهم من الدول الأخرى، بالإضافة إلى المنافسة على المراكز الأولى من خلال التحديات التي ستقام ضمن الأسبوع البحري، وأيضاً محاولة الوصول إلى الميداليات والأرقام الأفضل في المنافسة. وتقام السباقات لأربع فئات من القوارب هي الأوبتمست، والتيكنو 293 للتزلج الشراعي، والليزر راديال والليزر 4.7، ويخوض الأشبال المشاركون 12 سباقاً في كل فئة.

أما التدريبات، تشمل التركيز على جوانب متعددة مثل سرعة القارب، والتحكم في التوجيه، والانطلاق عند خط البداية والتكتيكات والمناورات، في حين ستكون هناك تدريبات نظرية خارج الماء تركز على قوانين السباقات، واللياقة البدنية، والتغذية الصحية للرياضيين، واستراتيجيات الاستعداد وخوض السباقات، والتهيئة النفسية والذهنية للرياضيين. وتقع المدينة الرياضية بولاية المصنعة على بعد 85 كلم شمال مسقط، وتجمع بين موقعها الساحلي الاستراتيجي والمرافق الخدمية ذات المستويات العالمية، ولذلك وقع الاختيار عليها لاستضافة عدد من البطولات العالمية مثل بطولات العالم لسباقات فئات الليزر عامي 2013م و2015م، وكذلك بطولة العالم آر.إس.إكس للتزلج الشراعي في عام 2015 أيضاً، وأصبحت مقصداً ووجهة معروفة على مستوى العالم لرياضات الإبحار الشراعي والرياضات البحرية الأخرى.