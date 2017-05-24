«البندق» تحتفل بالمدربين المواطنين في كليات التقنية العليا

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت شركة البندق حفلها السنوي للمدربين والمتدربين المواطنين في كليات التقنية العليا – فرع الطالبات في أبوظبي في 18 مايو 2017.

وحضر الحفل مدير عام شركة البندق، تيتسو يامادا، ومساعده حسن الراشد، وفريق الإدارة العليا وموظفي شركة البندق المحدودة، ومديرين وممثلين من مختلف الشركات البترولية، «أدنوك»، «أدما-زادكو»، «أدكو»، و«شركة بترول أبوظبي».

وافتتح تيتسو يامادا الحفل بكلمة قصيرة ركز فيها على دور البندق في «عام الخير» والطرق المتاحة لتطوير «ثقافة التعلم»، التي يستفيد منها كل العاملين، خاصة المواطنين، من خلال إدارة المواهب والمعرفة والدعم المستمر لهم. وقد دأبت شركة البندق على توفير الفرص لجميع الموظفين لتطوير قدراتهم وسلوكياتهم المهنية.

كما عقدت ورشة عمل قبل الحفل لموظفي الشركة، تضمنت طرق تنمية حياة الموظفين مهنيًا وشخصيًا للارتقاء بهم و تطويرهم في مختلف مجالات الحياة. وكان التركيز الأكبر على أهمية جانب العطاء وترسيخه في نفوس الموظفين. وأدار ورشة العمل قام خالد العامري، ناشط اجتماعي، وطلال المنصور، مسؤول العلاقات العامه في شركة أدما- زادكو.

وتضمن جدول الحفل إبراز دور شركة البندق في دعم مسيرة التعليم من خلال تنظيم البعثات الدراسية والتدريب الوظيفي. وقد تحدث عدد من الموظفين المواطنين خلال الحفل عن مسيرتهم الدراسية وإنجازاتهم.