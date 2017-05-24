  • الأربعاء 27 شعبان 1438هـ - 24 مايو 2017م

السوق أكبر مركز لصناديق الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط

110 شركات تنضم لـ «أبوظبي العالمي» خلال 2017
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تاريخ النشر: الأربعاء 24 مايو 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطب سوق أبوظبي المالي العالمي 110 شركات جديدة خلال العام الحالي ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 354 شركة منذ بدء العمل بالسوق في أكتوبر 2015، وبزيادة نسبتها 31%، بحسب أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة السوق.

وقال الصايغ إن الشركات الجديدة التي انضمت إلى سوق أبوظبي العالمي الذي يتخذ من المنطقة المالية الحرة في العاصمة الإماراتية مقراً له، تتوزع على عدة قطاعات منها الصناديق والشركات المالية وقطاع الخدمات ومكاتب عائلية وغيرها.

وأضاف أنه بالنظر لحجم الطلبات المقدمة، فإنه يتوقع أن يصبح السوق أكبر مركز لصناديق الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط مع نهاية 2017، بمجموعة أصول تحت الإدارة تقدر بنحو 4.6 مليار درهم.

إلى ذلك، وقع مجلس أبوظبي للتعليم، وسوق أبوظبي العالمي، وكلية «انسياد» لإدارة الأعمال، أمس مذكرة تفاهم مشتركة لدعم تطوير وبناء الجوانب المعرفية والكفاءة في مجال الخدمات المالية في أبوظبي.

ووقع المذكرة في مقر السوق معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وأحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة السوق، والبروفيسور ميغيل سوسا لوبو، مدير الحرم الجامعي لكلية انسياد الشرق الأوسط في أبوظبي. ... المزيد
     
 

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