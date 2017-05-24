الرخص الاقتصادية الفعالة حققت ارتفاعاً 5.5% في 2016

أبوظبي (الاتحاد)

شهد ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية - خطة أبوظبي 2017، ثلاث جلسات حوار الأولى تناولت موضوع بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال جاء فيها أن إمارة أبوظبي احتلت المرتبة 35 في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي عام 2016 مستعرضة التحديات التي تواجه الإمارة لبلوغ المرتبة الأولى خليجياً والارتقاء على المستوى الدولي، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تعمل حكومة إمارة أبوظبي على تحقيقها.

وبهذا الصدد، تم الإشارة إلى أن الرخص الاقتصادية الفعالة في إمارة أبوظبي حققت ارتفاعاً بنسبة 5.5% عام 2016 مقارنة بعام 2015، وبلغ عدد الرخص الاقتصادية الفعالة في عام 2016 نحو 92 ألف رخصة، حيث يعكف مركز الأعمال أبوظبي التابع للدائرة على اتخاذ الخطوات والآليات المتخذة لتحقيق هذا النمو عبر تحفيز الشركات وتحسين تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، بما يسهم في زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشري ثقة الأعمال وثقة المستهلك شهدا خلال العام 2016 استمراراً في تسجيل مستويات الثقة والتفاؤل بفضل الجهود الحكومية المبذولة في تحسين بيئة الأعمال بالإمارة، بما يسمح بزيادة الثقة والتفاؤل لديهم.

وخصصت جلسة الحوار الثانية لموضوع «قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة» موضحة بأن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 95 مليار درهم بصافي تدفقات قدرت بنحو 7 مليارات درهم عام 2016، وتتركز 61% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي الأنشطة العقارية بنسبة 25.2%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 20.2%، ثم قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.4%.