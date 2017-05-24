خليفة المنصوري: 120 مليار درهم قيمة 185 فرصـة استثمارية في أبوظبي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

قدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي قيمة 185 فرصة استثمارية متاحة في الإمارة حالياً بـ 120 مليار درهم، مشيرة إلى أن الدائرة ستفتتح خلال الربع الثالث من العام الحالي مكتب الاستثمار والذي سيختص بالترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة وتوفير كل وسائل الدعم للمستثمرين، بحسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة.

وأكد خليفة المنصوري في تصريحات صحفية، على هامش ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، بفندق باب القصر في أبوظبي أمس، أن مكتب أبوظبي للاستثمار، يهدف إلى جذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة، بما يحقق التقليل من الاعتماد على القطاع النفطي وتنويع مصادر الدخل لإمارة أبوظبي والترويج لإمارة أبوظبي، كموقع مفضل للاستثمار على المستوى العالمي، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين المحتملين، والعمل مع الشركاء الرئيسيين للتأثير على تعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين.

وأوضح عرض الدائرة بشأن مشروع مكتب أبوظبي للاستثمار، بأن إمارة أبوظبي تعتمد بشكل رئيس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية بنسبة 41%، وذلك بالمقارنة بمجموعة الدول الأخرى مثل الدول العربية 8%، ودول التعاون لدول الخليج العربية 3%، والدول الآسيوية 10%. وأشار إلى نجاح الإمارة في تجاوز المستهدف في رؤية أبوظبي 2030 بوصول مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية إلى 60%، مقابل 40 % للقطاع النفطي.

وشدد على أن البنية التحتية في إمارة أبوظبي للمناطق الصناعية تتصف بعالمية الطراز، وأن الإمارة استثمرت كثيراً في قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو والتنوع الاقتصادي، لافتاً إلى أن بعض الصناعات لها أفضلية اقتصادية وميزة تنافسية، ومنها الهيدروكروبونية والبتروكيماويات والبلاستيك والدفاعية والمعدنية وصناعة الطيران والطاقة المتجددة.