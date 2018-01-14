العلي بطل سباق ليوا المجتمعي للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الكويتي جعفر العلي المركز الأول في سباق ليوا المجتمعي للدراجات الهوائية لمسافة 104 كم، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد مشاركة 549 متسابقاً ومتسابقة، وانطلق من تل مرعب في منطقة الظفرة، وقطع العلي المسافة بزمن وقدره ساعتين و32 دقيقة و43 جزءاً من الثانية، فيما أحرزت الأيرلندية رويسين توماس المركز الأول عن فئة السيدات بزمن وقدره ساعتان و55 دقيقة. وواصلت سلسلة السباقات المجتمعية التي يقيمها مجلس أبوظبي الرياضي نجاحاتها الكبيرة وتجسيد رسالتها بتعزيز الرياضة نمطاً للحياة اليومية، حيث شهد سباق ليوا تنافساً كبيراً في مختلف انطلاقاته.

وفي سباق الـ84 كم حقق المواطن محمد الصبيح المركز الأول بعد أن قطع المسافة بزمن وقدره 02:28:27 ساعة، وجاءت المصرية لبنى الحلواني بالمركز الأول عن فئة السيدات بزمن وقدره 02:49:33 ساعة.

وفي سباق الـ44 كم فاز الفلبيني جوشوا كرون بالمركز الأول بزمن 01:19:48 ساعة، والأيرلندية أيوفي ريان بالمركز الأول عن فئة السيدات بزمن 01:39:40 ساعة، وحقق الناشئ سالم الحمادي المركز الأول في سباق الـ8 كم بزمن وقدره 16:08 دقيقة، وفي الختام توج خالد القبيسي مدير مشروع أول في مجلس أبوظبي الرياضي الفائزين بمختلف فئات السباق، كما شهد السباق تقديم ميداليات تذكارية لكل المشاركين في السباق، لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واتخاذها مساراً ونمطاً لحياتهم اليومية.وأكد خالد القبيسي أن السباق شهد تنافساً كبيراً بين المتسابقين الـ549 وخصوصاً أن السباق يؤهل الفائزين للمشاركة جنباً إلى جنب مع أبطال طواف أبوظبي الذي يقام في شهر فبراير المقبل، متوجهاً بالشكر لجميع من ساهموا في تنظيم السباق، مبيناً أن السباق أقيم أيضاً ضمن مساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية.