بطولة نادي أبوظبي الدولية للتنس روكسندرا وليننون يحرزان لقب الزوجي



تاريخ النشر: الأحد 14 يناير 2018 أبوظبي (الاتحاد) فجر اللاعب الهندي معن شاه المصنف الثالث بطولة نادي أبوظبي الدولية السابعة عشرة للشباب والشابات للتنس مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الدنماركي هولقر رونو المصنف الأول بنتيجة 7/‏‏5-7/‏‏5 ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه البريطاني كونور تومسن. أما نهائي منافسات بطولة الزوجي للشابات والشباب التي أقيمت مساء أمس الأول فقد أسفرت عن تتويج الزوجي المكون من البريطانية روكسندرا المصنفة الثالثة وزميلتها زهرة ليننون «موريشيوس» بلقب البطولة لذهبي بعد فوزهن على الزوجي الفضي المكون من الفرنسية بوجرات والروسية ماريا كارسكوفا بنتيجة 2/‏‏1 في مباراة استمرت لأكثر من 80 دقيقة حافلة بالندية والمتعة. أما ختام زوجي الشباب فقد كان الفوز الذهبي للزوجي المكون من الروماني ماتيل والدنماركي هولقر رونو المصنف الأول في فردي الشباب وحقق المركز الثاني الفضي الزوجي الفرنسي المكون من مارتين وثيو بنتيجة 2/‏‏1.. وفي ختام بطولة الزوجي للشابات والشباب قامت اللجنة المنظمة للبطولة بتتويج الفائزين والفائزات وفقا للائحة البطولة المالية والعينية.