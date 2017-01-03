الأقصر المصرية تستضيف «السياحة الخضراء»

الأقصر (د ب أ)
استضافت مدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر، اعتباراً من أمس، ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات مؤتمر ومعرض «الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.. الطريق لدعم السياحة بصعيد مصر»، وذلك برعاية رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزير السياحة يحيى راشد، ومحافظ الأقصر الدكتور محمد بدر.
وقال الدكتور علي رضوان، رئيس شركة أرب إنترناشيونال جروب المنظمة للمؤتمر، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، في مجال الطاقة المتجددة، وتشجيع ودفع قطاع السياحة الخضراء بمصر، ومناقشة وعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وخطط تشجيع السياحة الخضراء، بمدن مصر السياحية، مثل الأقصر وأسوان، والتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية داخل المعابد والمقابر الفرعونية، بما يحافظ ويساعد في خطط حمايتها، والحفاظ على نقوشها وألوانها، وكيف تكون الفنادق الخضراء فرص جذب للسائحين.
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