المعارضة السورية ترحّب بإعلان الرياض

إسطنبول (وكالات)

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بإعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة العربية الإسلامية الأميركية، مؤكداً ضرورة محاربة التطرف والإرهاب. واتهم رئيس الائتلاف رياض سيف أمس، إيران بالوقوف وراء نشوء التنظيمات الإرهابية في المنطقة ودعمها نظام الأسد والميليشيات الطائفية في كل من العراق ولبنان واليمن.

وأوضح سيف أن الدور الإرهابي الذي لعبته طهران في سوريا تسبب في مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين في بلدان اللجوء، مؤكداً أن «ايران راعية للإرهاب، وعلى جميع الدول محاربتها وعزلها دولياً». وعبر سيف عن أمله في أن تتم ترجمة مخرجات القمة إلى أفعال ويتم التصدي للميليشيات الإيرانية وإرغامها على الخروج من سوريا ومن جميع البلدان الأخرى ، واصفاً زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة بأنها «تاريخية وتعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتعمل على إعادة استقرارها».