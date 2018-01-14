«كهرباء الشارقة» تنظم ملتقى الطاقة الرابع لبحث التحديات والحلول الذكية

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة كهرباء ومياه الشارقة 23 يناير الجاري ملتقى الشارقة الرابع للطاقة لعام 2018 تحت شعار «نحو مستقبل مشرق» والذي يستضيف ممثلي أكثر من 100 شركة عالمية ومحلية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية، وبحضور 300 من المتخصصين والمهتمين بشؤون الطاقة، ويتم خلاله بحث واستعراض أحدث الأبحاث والدراسات العالمية في مجال إدارة الطاقة، ويستعرض 10 ورقات عمل يقدمها الخبراء حول مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها وإدارة الطاقة الذكية.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة «أن تنظيم ملتقى الشارقة الرابع للطاقة يأتي في إطار استراتيجية عمل الهيئة ورسالتها التي أرساها كمنهاج عمل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تتمثل في اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن تطبيق أحدث التكنولوجيا والاعتماد على المعرفة والأبحاث العلمية في تطوير مشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات الطاقة والمياه».

وأشار إلى أن هذا الملتقى يحقق تفاعلاً إيجابياً واسع النطاق مع عدد من كبريات الشركات العالمية والمحلية والجهات الحكومية، ومن شأنه أن يحقق نتائج إيجابية في مجالات التنمية المعرفية ومناقشة التحديات الخاصة بالطاقة والمياه وتقديم حلول عملية فعالة لهذه التحديات وتبادل وجهات النظر والاستفادة من الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الليم أن اختيار موضوعات جلسات الملتقى تم بناء على معايير دقيقة نظراً لأهمية موضوع الطاقة على جميع الأصعدة حيث تتضمن الجلسات عدد من الموضوعات تشمل أحدث التطورات والمفاهيم الجديدة في استخدامات كابلات الطاقة والتحول إلى الشبكات الذكية في العالم والابتكار في مجال الطاقة والطاقة البديلة وإدارة وترشيد الاستهلاك وحلول الإضاءة المستدامة للمدن الأكثر ذكاء، وضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك لتخفيض استهلاك الطاقة من أجل مستقبل الأجيال القادمة من خلال طفرة تكنولوجية في صيانة مرافق الإنتاج والاعتماد على التنمية الخضراء. ويناقش الملتقى تحديات الطاقة العالمية المستدامة وحلول إدارة الطاقة الذكية والمبتكرة، وأهمية الاستخدام الأمثل من خلال الإدارة والتحكم لكفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة.