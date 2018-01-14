«ديوا» تعتمد 26.417 مليار درهم ميزانية 2018

دبي (الاتحاد)

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على ميزانية إجمالية قدرها 26.417 مليار درهم لعام 2018 مقابل 24.358 مليار درهم في عام 2017، وتتضمن ميزانية عام 2018 استثمارات في مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة.

ونظراً للدور الحيوي لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة من الطاقة النظيفة في دبي بحلول 2050، فقد أعلنت «ديوا» عن أفضل عرض مقدم لمشروع الطاقة الشمسية المركزة وفق نظام المنتج المستقل بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 ميجاوات بتكلفة 14.2 مليار درهم.

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «لدينا استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة، وقد ترجمناها إلى استراتيجيات عملية، حيث تدعم الميزانية التي تم تخصيصها توفير خدمات ممتازة للمواطنين والمقيمين، ضمن مدينة ذكية ومترابطة بشكل جيّد، والتي تعتبر نموذجاً عالمياً لتطوير الطاقة النظيفة، والابتكار والإبداع وتعزيز الاستدامة».

وأضاف «إن الإنفاق على المشاريع والمشتريات الرأسمالية في الموازنة الجديدة لعام 2018 يصل إلى 10 مليارات و76 مليون درهم، مقارنة مع 8 مليارات و692 مليون درهم في موازنة عام 2017، حيث تتضمن الموازنة الجديدة لعام 2018 مشاريع هامة في إنتاج الكهرباء والمياه بتكلفة مليارين و684 مليون درهم، ومشاريع قطاع نقل الطاقة 5 مليارات و13 مليون درهم، وقطاع توزيع الطاقة مليار و745 مليون درهم، و519 مليون درهم لمشاريع نقل وتوزيع المياه».

وتابع: «تشمل مشاريع النقل إنشاء 3 محطات تحويل رئيسية جديدة جهد 400 كيلوفولت بتكلفة مليار و80 مليون درهم، و812 مليون درهم لتمديد كابلات كهرباء جهد 400 كيلوفولت بأطوال إجمالية تبلغ 116 كيلومتراً، إضافة إلى 855 مليون درهم لإنشاء 10 ‬محطات ‬تحويل ‬كهرباء ‬بقدرة ‬132 ‬كيلوفولت، ‬مليار ‬و294 ‬مليون ‬درهم ‬لتمديد ‬كابلات ‬كهرباء ‬جهد ‬132 ‬كيلوفولت ‬بأطوال ‬إجمالية ‬تبلغ ‬235 ‬كيلومتراً، ‬وتركيب ‬أنظمة ‬تحكم ‬بمحطات ‬التحويل ‬الرئيسة»‬.

وأضاف الطاير: «ولرفع القدرة التخزينية من المياه في (الهيئة)، فقد تم رصد مبلغ 165 مليون درهم لإنشاء خزان للمياه بسعة 30 مليون جالون بمنطقة حتا وتأهيل محطات الضخ في جبل علي - الهباب والخوانيج». وأوضح الطاير أن الموازنة التشغيلية للهيئة لعام 2018 تبلغ 15 ملياراً و420 مليون درهم مقارنة ب 14 ملياراً و869 مليون درهم في موازنة 2017. أما الموازنة الإدارية الرأسمالية، فتصل إلى 921 مليون درهم.